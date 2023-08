La Lazio c’è e batte due colpi

La Lazio ha dato una scossa significativa al suo calciomercato, acquistando due giocatori dopo i contrasti tra Lotito e Sarri

Si è svegliata anche la Lazio in questa sessione di calciomercato. Le ultime settimane avevano lasciato spazio a continui alterchi tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri, con varie dichiarazioni nelle interviste che avevano messo spalle al muro una e l’altra parte. La realtà è che i biancocelesti sul mercato sono in ritardo, il ritiro ad Auronzo di Cadore è finito, e l’obiettivo dell’allenatore di avere i nuovi acquisti a disposizione per la preparazione estiva è fallito.

Inoltre, Sergej Milinkovic-Savic è andato via, Ciro Immobile ha 33 anni e Luis Alberto vive di nuovo una fase di rottura con la Lazio. Serve un cambio, con l’inserimento di gente in grado di affermarsi ad alti livelli in quella che è stata, la scorsa stagione, la seconda forza del campionato. E infatti il club biancoceleste ha puntato su Valentin ‘Taty‘ Castellanos, arrivato per 15 milioni di euro dai New York City FC, dopo anni passati nelle squadre del gruppo City come appunto NYCFC, ma anche Montevideo City e Girona.

L’arrivo di Castellanos, però, non aveva placato le polemiche tra Lotito e Sarri. L’allenatore aveva chiesto l’acquisto di Loftus-Cheek, Ricci, Zielinski, Berardi e anche di un terzino di piede mancino naturale. Le offerte della Lazio non hanno fatto breccia nei cuori dei giocatori citati, e le frecciate tra presidente e tecnico non si sono fermate. Poi è arrivata la svolta, per la gioia di tutti i tifosi.

La Lazio prende Isaksen e Kamada

La Lazio ha acquistato Gustav Isaksen e Daichi Kamada. L’esterno offensivo danese classe 2001 firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione, con il club biancoceleste che verserà nelle casse del Midtjylland 10 milioni di euro più bonus. Un giocatore interessante che in Serie A può fare molto bene. Kamada, invece, arriva a parametro zero. Domani farà le visite mediche e poi ci sarà la firma sul contratto, con un ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista giapponese era stato a lungo corteggiato dal Milan, poi ‘abbandonato’ dopo gli addii di Maldini e Massara.

Ma i colpi Isaksen e Kamada potrebbero non essere gli unici per la Lazio, che vorrebbe anche Lucas Torreira, anche se è complicato strapparlo al Galatasaray. Nella lista dei giocatori seguiti c’è anche Morten Hjulmand, cercato anche dallo Sporting CP. Quel che è certo, è che Sarri adesso potrà lavorare con un po’ più di garanzie, nonostante Isaksen e Kamada non siano due primissime scelte.

La filosofia di Lotito, comunque andrà la stagione, il mercato e qualsiasi altra cosa che succederà nelle prossime settimane, mesi e anni, sarà sempre la stessa. Convincerlo a spendere cifre grosse per rinforzare la Lazio in modo super ottimale è difficile, quasi impossibile. Non resta che affidarsi alla competenza del suo staff dirigenziale e tecnico, per scovare nuovi giocatori in grado di alzare il livello pur pagandoli poco. Proprio com’è successo con Milinkovic-Savic e Luis Alberto negli anni scorsi. Sarri lavorerà facendo quel che può con il materiale umano e tecnico che avrà a disposizione. Nel frattempo, Isaksen e Kamada ci sono.