Napoli, Natan, il mercato e ‘l’incubo David Lopez’. Ma oggi ADL merita credito

Il mercato dei campioni d’Italia procede a rilento. I fantasmi di David Lopez sono all’orizzonte, la società però merita credito.

Squadra che vince non si cambia. Una regola che, seppur non essendo aurea, solitamente funziona. Tutt’è chiarirsi su cosa significa non cambiare. Perché se la fiducia in chi ti ha fatto vincere è quasi sempre un atto dovuto, l’immobilismo eccessivo rischia di essere una colpa che si paga a caro prezzo.

Lo scorso maggio il Napoli ha portato a casa il terzo Scudetto. Un campionato letteralmente dominato, praticamente mai in discussione. Una vittoria, arrivata dopo 33 anni dall’ultimo titolo, che se da un lato è stata un monologo dall’altra è stata forse una delle maggiori soprese del calcio europeo negli ultimi decenni. Una squadra rivoluzionata nelle sue fondamenta, con i media che prefiguravano al massimo una lotta per accedere in Champions, che si mette dietro le ‘strisciate’ e le romane.

Eppure in casa Napoli c’è un po’ di fibrillazione. Nulla di grave, nulla di preoccupante, ma in molti si stanno chiedendo: cosa sta facendo il Napoli per difendere lo Scudetto tanto sognato e finalmente conquistato? Perché le altre squadre, chi più e chi meno, si stanno muovendo. Il Napoli invece al momento attende. Una scelta legittima, se non fosse che però, nel frattempo, rispetto ala squadra che ha vinto lo Scudetto, il Napoli ha perso pedine importanti e i tifosi si domandano come e quando verranno sostituite.

Cosa vuole fare adesso il Napoli?

Sono andati via due dei principali artefici del titolo: il tecnico Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. De Laurentiis su questo fronte ha fatto scelte chiare. In panchina arriva l’ex Roma Rudi Garcia, mente sul mercato si punta sull’esperto Meluso, ma anche su una maggiore responsabilizzazione del reparto scouting.

Al contempo però la preoccupazione dei tifosi riguarda il campo. Sono partiti Kim, acquistato dal Bayern Monaco, e Ndombele, non riscattato. Lozano potrebbe presto andare via. Sul fronte acquisti al momento si registra la conferma di Gollini e l’acquisto di Caprile, subito però girato all’Empoli. L’urgenza che riguarda il difensore centrale sta per essere colmata da Natan 22enne del Red Bull Brigantino. Una scommessa che certamente non scalda il cuore dei tifosi. E in molti rivivono i ‘fantasmi’ di David Lopez.

Le settimane di voci su Kilman, ma soprattutto su Danso, e poi arriva questo ragazzo brasiliano sconosciuto ai più. Il parallelo con il mercato del secondo anno di Benitez, quando dopo settimane passati a rincorrere Mascherano e Fellaini, arrivò l’onesto mestierante David Lopez. La mente torna a quei momenti, ma con una grande differenza.

De Laurentiis può sfruttare il credito con la piazza

Vincere uno Scudetto a Napoli ti fa quasi ‘campare di rendita’. La rendita però non è infinita. Lo sa bene Aurelio De Laurentiis, il quale però, dopo essersi finalmente tolto di dosso l’etichetta del presidente che non vuole vincere, può finalmente, grazie al credito accumulato, continuare la sua gestione del Napoli.

La riduzione del monte ingaggi, che l’anno scorso era stata traumatica, sta continuando. Zielinski sembra aver accettato un rinnovo a nuove condizioni, Lozano se non lo farà andrà a scadenza o verrà piazzato. Certo, ci sarà il sacrificio economico per trattenere Osimhen, ma questo quasi certamente sarà propedeutico ad una clausola rescissoria in linea con i valori odierni del mercato.

De Laurentiis ha dimostrato che si può vincere anche senza indebitarsi. Adesso, con questo credito accumulato, continua nel suo percorso. A differenza dell’anno scorso, senza i co-protagonisti dello Scudetto Spalletti e Giuntoli, è davvero un uomo solo al timone. La barca del Napoli però ha lo Scudetto cucito sulle vele. Questo non basta per un credito infinito, ma di certo gli fa meritare un po’ di fiducia. Non è il mercato “alla David Lopez”. E’ un mercato in linea con un’idea societaria che, molto probabilmente, porterà nei prossimi giorni altri colpi. Poi, come sempre, a dare il giudizio sarà il campo. Come l’anno scorso, d’altronde…