Scamacca all’Atalanta, ci siamo: le visite mediche e poi la firma

Gianluca Scamacca sarà molto presto un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’attaccante è arrivato a Roma e sta svolgendo le visite mediche a Villa Start. La Dea ha definitivamente superato l’Inter nella corsa al giocatore. Presto firmerà il suo nuovo contratto con il club bergamasco, una volta finito l’iter di controlli.

Gianluca Scamacca è stato a lungo corteggiato dall’Inter che aveva deciso di investire su di lui per completare il proprio reparto offensivo. Mentre Marotta e Ausilio stavano lavorando con il West Ham, l’Atalanta si è inserita di prepotenza.

L’offerta del club bergamasco ha superato quella dell’Inter e ha convinto il giocatore aumentando la proposta dell’ingaggio. Tutto si è chiuso in meno di 48 ore e Scamacca è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche.

Il West Ham ha chiesto, nella giornata di ieri, al giocatore di decidere e Scamacca ha dato priorità assoluta all’Atalanta. Una volta terminate le visite, firmerà il suo nuovo contratto rilanciandosi in Serie A. Non è ancora noto l’ingaggio, ma l’offerta è migliore di quella ricevuta dall’Inter di Steven Zhang. “Sono prontissimo, forza Atalanta“, ha riferito appena atterrato in aeroporto.