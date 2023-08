Inter, Marotta sfoglia la margherita: il Bologna blinda Arnautovic, le ultime su Balogun e Taremi

L’Inter, dopo aver preso Sommer e Audero, cerca un attaccante. Marotta sfoglia la margherita: il casting è in corso.

La questione portieri, alla fine, è stata risolta. Yann Sommer (male al debutto ieri in amichevole) ed Emil Audero si contenderanno il ruolo di titolare mentre alle loro spalle ci sarà Raffaele Di Gennaro. Imminente, poi, l’annuncio relativo all’acquisto di Lazar Samardzic preso dall’Udinese in prestito oneroso (4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus ed il cartellino di Giovanni Fabbian. Un ulteriore rinforzo a centrocampo per l’Inter che, a stretto giro di posta, proverà a prendere anche il centravanti a lungo invocato da Simone Inzaghi.

Il tecnico, a pochi giorni dal debutto in campionato in programma il 19 agosto in casa contro il Monza, al momento può contare soltanto sul trio composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa. Troppo poco, alla luce delle tante partite che attendono i nerazzurri tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Da qui la volontà dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta di arruolare un ulteriore attaccante così da rimpolpare il reparto e tranquillizzare il proprio allenatore.

La scelta, inizialmente, era ricaduto su Gianluca Scamacca ma il blitz messo a segno dall’Atalanta ha obbligato il manager a spostare altrove i riflettori. Decaduta l’opzione Alvaro Morata (ritenuto incedibile dall’Atletico Madrid), il dirigente si è iscritto alla corsa riguardante Folarin Balogun rientrato all’Arsenal dopo l’ottima esperienza vissuta in prestito allo Stage Reims (22 gol e 3 assist in 39 apparizioni complessive). I 40 milioni richiesti dai Gunners, unito al forte interessamento mostrato dal Monaco, rendono però quanto mai complicato arrivare alla fumata bianca.

Inter, si complica la caccia al nuovo centravanti

L’Inter in queste ore ha quindi effettuato una serie di sondaggi per Marko Arnautovic (valutato dal Bologna intorno ai 15 milioni). Sempre viva, inoltre, la pista che conduce a Mehdi Taremi legato al Porto fino al 30 giugno. I lusitani, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, lo ritengono cedibile ma lo faranno partire soltanto in presenza di una proposta da almeno 30 milioni.

Il taccuino di Marotta, infine, contiene pure il nome di Beto dell’Udinese valutato dai bianconeri 30 milioni. Cifre alte, al momento non alla portata del club nerazzurro che nei prossimi giorni continuerà a scandagliare il mercato alla ricerca del rinforzo dal miglior rapporto qualità/prezzo. Inzaghi, dal canto suo, attende.