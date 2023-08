Berardi-Juventus, la chiave sono le contropartite

La Juventus lavora per acquistare Domenico Berardi dal Sassuolo: uno tra Iling Junior e Soulé nella trattativa

Il mercato della Juventus stenta a decollare per non peggiorare troppo il bilancio del club. Giuntoli e Manna hanno diversi giocatori sulla lista che stanno monitorando con attenzione. A rubare la scena in queste settimane è stato Romelu Lukaku, anche se i tasselli da andare a mettere nei vari punti della trattativa con il Chelsea sono tantissimi, su tutti la situazione di Dusan Vlahovic in un eventuale scambio.

Oltre a Lukaku, però, la Juventus vuole anche Domenico Berardi per rinforzare la fascia destra dell’attacco. I colori bianconeri hanno sempre fatto da sfondo alla carriera dell’attaccante del Sassuolo, prima da ragazzino e poi nelle sue prime stagioni tra i grandi. Per vari motivi non se n’è mai fatto nulla, ma adesso le cose possono cambiare.

C’è una trattativa in corso tra la Juve e il Sassuolo per portare Berardi a Torino per 25 milioni di euro più bonus. Tuttavia, non è semplice per il club bianconero spendere questi soldi quando non ci sono nemmeno gli incassi della Champions League a dare un po’ di respiro al bilancio. Ed è per questo che poi subentrano le contropartite tecniche.

Uno tra Iling e Soulé nell’affare Berardi

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra la Juve e il Sassuolo per Berardi. Per sbloccare la situazione in modo definitivo, il club bianconero vorrebbe inserire nell’operazione il cartellino di uno tra Iling Junior e Matias Soulé. Entrambi sono profili molto apprezzati da Carnevali, che valuta la possibilità di farli crescere in neroverde per poi rivenderli tra qualche anno a cifre molto alte, proprio com’è successo con Davide Frattesi.

Il centrocampista, oggi all’Inter, era arrivato nell’ambito dell’operazione che ha portato Defrel alla Roma ed era stato valutato sui 5 milioni di euro. Dopo qualche anno, è stato venduto ai nerazzurri per più di 30 milioni, oltre ai bonus e a una percentuale sulla futura rivendita.

Berardi, intanto, non è sceso in campo nel match di Coppa Italia tra Sassuolo e Cosenza e questo può essere un segnale. Di sicuro tra Juventus e Sassuolo va trovato l’accordo sulle valutazioni dei giocatori coinvolti. Come detto in precedenza, il club bianconero non vuole danneggiare il bilancio – già provato da operazioni scelerate delle precedenti gestioni – e l’inserimento di uno tra Iling e Soulé è volto proprio a questo. Non resta che attendere: Berardi alla Juve, si può fare.