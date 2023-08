Inter, all-in sul sostituto di Skriniar: Marotta ha messo nel mirino un top player in uscita

L’Inter ha deciso di concentrarsi sul casting per il sostituto di Skriniar. Marotta ha le idee chiare: vuole il top player.

Chiusa in maniera negativa la trattativa riguardante Lazar Samardzic, l’Inter si focalizzerà sulla caccia volta a regalare a Simone Inzaghi un adeguato sostituto di Milan Skriniar. Yann-Aurel Bisseck, prelevato dall’Aarhus in cambio di 7 milioni, nel corso dell’amichevole disputata contro il Salisburgo ha dimostrato infatti di non essere ancora in grado di raccogliere la pesante eredita dello slovacco, trasferitosi a parametro zero al Paris Saint Germain. Diversi i profili attualmente al vaglio dei nerazzurri, che contano di concludere la pratica nel minor tempo possibile.

Centrare l’obiettivo, in ogni caso, non si preannuncia semplice. Finora, infatti, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha dovuto depennare dalla lista i nomi di Cesar Azpilicueta e di Rodrigo Becao mentre Giorgio Scalvini continua ad essere un sogno quasi irrealizzabile (l’Atalanta lo valuta oltre 50 milioni). Sfumata, poi, la chance di ingaggiare Takehiro Tomiyasu tolto dal mercato dall’Arsenal in seguito al grave infortunio rimediato da Jurrien Timber durante la partita contro il Nottingham Forrest.

Resta viva l’opzione Trevoh Chalobah fuori dai piani dell’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino e non convocato per il match di debutto in Premier. I contatti sono scattati ma i Blues, pur ritenendolo un esubero, lo faranno partire soltanto in presenza di un’offerta da almeno 25 milioni. Troppo per Marotta. Il quale, quindi, ha provveduto a spostare il proprio mirino su un top player militante in Bundesliga intenzionato a lasciare il suo attuale club.

Inter, assalto ad un top player: Marotta ci prova

Parliamo di Benjamin Pavard, che ha annunciato alla dirigenza del Bayern Monaco di voler andare via e mettersi alla prova in altri contesti. Il divorzio, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, andrà in scena a breve con l’Inter pronta ad approfittare al meglio dell’occasione. Marotta lo ha messo in cima alle proprie preferenze e a breve proverà ad effettuare il blitz vincente sfruttando il tesoretto incamerato grazie alla cessione di André Onana al Manchester United e finora utilizzato soltanto per prendere Marko Arnautovic dal Bologna.

L’Inter, nell’occasione, dovrà guardarsi alla concorrenza dell’Arsenal iscrittosi alla corsa proprio in seguito alla rottura del crociato di Timber. Defilato, invece, il Manchester United impossibilitato ad agire fino a quando non riuscirà a trovare una sistemazione alternativa ad Harry Maguire, scivolato indietro nelle gerarchie di Erik ten Hag e privato della fascia da capitano.