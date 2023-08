De Ketelaere, che esordio con l’Atalanta: alla Dea per sorprendere la Serie A

Charles De Ketelaere approda all’Atalanta e, alla prima in nerazzurro, va già in gol: il belga mette subito in chiaro le cose.

Charles De Ketelaere si è presentato all’Atalanta nel migliore dei modi, dal momento che è andato in gol già alla prima di campionato. La Dea ringrazia, ma anche lo stesso centrocampista. Forse un po’ meno contento il Milan che, in un anno, non ha vissuto con lui una relazione propriamente idilliaca.

Il passaggio all’Atalanta è perciò servito prima di tutto al giocatore. Perché dopo un’annata al Milan (in cui è arrivato in pompa magna) che non è andata esattamente come tutte le parti si sarebbero aspettati, c’era bisogno di dare una svolta.

Certo una sola partita di campionato, tra l’altro la prima, non è al 100% indicativa di quella che sarà un’intera stagione. Ma un’idea può senza dubbio darla. E l’impressione è che De Ketelaere non aspettava altro se non l’occasione giusta per potersi ‘sbloccare’. Magari sentendo anche un po’ meno pressione.

Atalanta, la stagione inizia nel migliore dei modi: De Ketelaere subito in gol!

L’Atalanta ha iniziato la stagione 2023/24 nel migliore dei modi, con un netto 0-2 in casa del Sassuolo. Subito tre punti quindi per la squadra di Gian Piero Gasperini. Ma a far notizia è stato appunto il gol segnato da Charles De Ketelaere. Rete che tra l’altro ha anche sbloccato un match che sembrava essere destinato al pareggio. Il belga è subentrato, ha colpito una traversa che gli ha negato inizialmente il gol. Ma poi è stato caparbio e ha segnato poco dopo, all’84’.

De Ketelaere ha segnato perciò di testa, trovando quel fattore di cui tanto necessitava per iniziare a mostrare le proprie qualità anche in Serie A. Il Milan osserva da lontano un percorso che per il trequartista sembra essere solamente all’inizio.

“Siamo felici perché è anche il suo primo gol, è appena arrivato. Credo ci sia molto da lavorare con lui ma ha delle qualità importanti, come già sapevamo”, ha riferito Gasperini su di lui in conferenza stampa.