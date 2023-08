Osimhen chiama, Lautaro risponde: parte la sfida per il capocannoniere

I due principali favoriti per lo scettro di capocannoniere della Serie A hanno iniziato alla grande: chi sorriderà alla fine?

Sabato, ore 18:30. Il Napoli, con lo Scudetto orgogliosamente cucito sul petto, è di scena al Benito Stirpe di Frosinone. La situazione per gli azzurri si fa subito in salita, con il rigore procurato dal fallo di Cajuste e trasformato da Harroui. Poco dopo ci pensa Politano a pareggiare, prima che Victor Osimhen faccia capire che anche quest’anno non si scherza.

Era dal 2009 che un calciatore non vinceva sia Scudetto che classifica marcatori. L’ultimo a riuscirci, prima di Osimhen, era stato uno mostro sacro della storia del calcio come Zlatan Ibrahimovic. Per Osimhen doppia gioia, ma, da quanto fatto capire in campo a Frosinone, anche la stessa identica fame di gol e vittorie.

Con un rinnovo in dirittura d’arrivo e un De Laurentiis che non ha alcuna intenzione di svendere e non essere competitivo, l’attaccante nigeriano è più carico che mai. Nel mirino la vetta della classifica cannonieri e, perché no, il sogno del quarto Scudetto. Per entrare ancora di più nella storia del Napoli e del calcio italiano.

Ma Lautaro mette subito le cose in chiaro

Secondo i bookmakers Victor Osimhen è il principale indiziato per vincere la classifica cannonieri. Subito dietro però c’è Lautaro Martinez. Arrivato secondo lo scorso anno, il Toro certamente vorrà bissare quanto fatto nel 2022/23 da Osimhen: Scudetto e classifica marcatori. Ed anche lui ha messo subito le cose in chiaro.

Lo sfortunato Monza si è dovuto inchinare alla sua doppietta. E così, dopo una sola giornata, i due attesi protagonisti sono già appaiati. Osimhen chiama, Lautaro risponde. In quella che potrebbe essere la versione individuale di una lotta Scudetto tra Napoli e Inter pronosticata da molti.

E Vlahovic sembra ritrovato

Occhio però anche a chi è immediatamente dietro. Perché Napoli e Inter sono tra le favorite, ma nelle previsioni della vigilia anche la Juventus è considerata una possibile pretendente. I bianconeri, a differenza di azzurri e nerazzurri, hanno oltretutto il vantaggio di non avere coppe da giocare e quindi di potersi concentrare solo e soltanto sul campionato.

E sembrano aver ritrovato Dusan Vlahovic. Parte, non parte, resta, Allegri che fa? A quanto pare al momento resta in bianconero. Certo, sullo sfondo c’è sempre la possibilità della maxi offerta. Ma il Bayern ha preso Kane, il PSG ha reintegrato Mbappé. Vlahovic potrebbe quindi restare in bianconero e di conseguenza essere il terzo incomodo, soprattutto se risolverà i problemi di natura tattica con Allegri.

La Juve gira bene, il feeling con Chiesa c’è, ma d’altro canto gli attaccanti di Allegri non sono noti per fare caterve di gol. Vedremo, senza dimenticare che, nel novero dei possibili bomber, c’è anche Leao, il sempre verde Immobile, un apparentemente rinato Belotti, ma anche qualche possibile outsider. E chi sa che il capocannoniere, mentre guardiamo al lato sinistro della classifica, non esca invece dal lato destro.