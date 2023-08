L’Inter saluta Correa, trovata l’Intesa con l’OM: nerazzurri pronti ad accogliere Sanchez

La dirigenza nerazzurra ha sciolto gli ultimi nodi e si prepara a salutare l’argentino. Al suo posto torna il cileno, domani le visite mediche.

Le strade di Joaquin Correa e dell’Inter si separano. Dopo due stagioni l’argentino classe 1994 lascia i nerazzurri per iniziare una nuova avventura lontano dalla Serie A.

Quasi al termine di un’estate complessa per l’Inter, si chiude un’operazione che era fin dall’inizio nei piani dell’Inter. Le beghe finanziarie del club milanese ha costretto la dirigenza ha procedere con molta cautela durante tutto il corso del mercato. Ciò nonostante sono arrivati diversi innesti, Thuram, Frattesi, Sommer, Carlos Augusto e, in attesa dell’ufficialità, Pavard, sono solo alcuni dei nuovi arrivati in casa Inter.

Se qualcuno entra, tuttavia, inevitabilmente qualcun’altra deve uscire. I nerazzurri sono chiamati ad una stagione importate, dopo la straordinaria finale di Champions League conquistata l’anno scorso. Per farlo sarà necessario delineare la rosa al meglio, magari facendo cassa per poter confermare gli innesti ancora in attesa della firma. Ecco allora che l’Inter ha trovato l’accordo con l’Olimpique Marsiglia per Joaquin Correa, così da permettere l’arrivo di un ex Inter che torna a Milano dopo una stagione in Francia.

Inter, fatta per Correa all’OM: al suo posto torna Alexis Sanchez

Joaquin Correa, attaccante classe 1994, andrà al Marsiglia. La dirigenza francese ha trovato l’accordo totale con l’Inter per il trasferimento dell’argentino. Previste per domani le visite mediche. Alessandro Lucci, agente del calciatore, è al lavoro per definire le ultime questioni burocratiche.

La formula del trasferimento sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un costo totale pari a 15 milioni di euro. L’obbligo di riscatto, invece, è fissato ad una condizione molto importante: la qualificazione del Marsiglia in Champions League. I francesi vengono da due qualificazioni consecutive alla Champions League, qualora non dovesse riuscirci anche quest’anno il diritto di riscatto sarà di fissato a 13 milioni di euro, più i due del prestito oneroso.

All’uscita di Correa corrisponde, inoltre, il ritorno di Alexis Sanchez. IìL’attaccante cileno torna a Milano a titolo gratuito, previste anche per lui le visite mediche nella giornata di domani. Ottima l’ultima stagione di Sanchez al Marsiglia, con 18 gol e 3 assist in 44 partite disputate.

Operazione importante per i nerazzurri, che fanno cassa e possono così andare verso l’ufficialità di Pavard, innesto di livello per Simone Inzaghi.