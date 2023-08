Fantacalcio, De Ketelaere e non solo: i 5 colpi per il 2 turno di Serie A

Nel week-end andrà in scena la seconda giornata della Serie A. Al Fantacalcio puntate su questi 5 giocatori: hanno il bonus in canna.

La seconda giornata della Serie A è ormai alle porte. Il programma odierno alle ore 18.30 prevede Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli mentre alle 20.45 andranno in scena Verona-Roma e Milan-Torino. Domani sarà invece la volta di Juventus-Bologna, Fiorentina-Lecce, Lazio-Genoa e Napoli-Sassuolo. Lunedì, infine, spazio a Salernitana-Udinese e Cagliari-inter. Il tempo a disposizione per schierare le formazioni al Fantacalcio è quindi poco: andiamo a scoprire 5 elementi destinati ad essere protagonisti.

Partiamo da Charles De Ketelaere, che ha vissuto un debutto da sogno con indosso la maglia dell’Atalanta. Un gol di testa, una traversa ed un’altra occasione monstre non sfruttata dal belga, che sembra essersi messo definitivamente alle spalle le difficoltà avute al Milan. Gian Piero Gasperini ha già capito come sfruttarlo al meglio: seconda punta, vicino all’area di rigore avversaria. In quel ruolo può continuare a stupire. La difesa del Frosinone, bucata tre volte dal Napoli nella gara precedente, è avvertita.

Passiamo a Patrick Ciurria, divenuto il padrone assoluto della fascia destra del Monza. Nell’ultima annata, grazie a Raffaele Palladino, è esploso mettendo a referto 6 reti ed altrettanti assist. Un bottino clamoroso per un elemento che, sotto la gestione di Giovanni Stroppa, faticava ad emergere. Contro l’Inter ha provato a rendersi utile, senza tuttavia riuscire nell’intento. Sul campo dell’Empoli può rinascere: il tecnico biancorosso punterà forte su di lui anche quest’anno. Il bonus è all’orizzonte.

Fantacalcio, i 5 giocatori da schierare

Fiducia totale anche nei confronti di Gabriel Strefezza, leader tecnico del Lecce reduce dalla vittoria ottenuta in rimonta ai danni della Lazio. Il brasiliano, pur non segnando, si è rivelato determinante per le sorti dei giallorossi e al “Franchi” proverà a togliersi la prima soddisfazione stagione. La Fiorentina, uscita sconfitta giovedì sera dall’andata dei playoff di Conference Lague, può fare fatica a contenere la sua velocità. Occhi aperti.

Tra gli undici titolari va schierato pure Piotr Zielinski, che ha fatto una scelta di cuore rifiutando la ricca proposta ricevuta dall’Al-Ahli per rimanere al Napoli. Il polacco può colpire da un momento all’altro. Chiudiamo con Daichi Kamada, fiore all’occhiello della campagna acquisti condotta dalla Lazio. La prima uscita ufficiale non è andata come sperato ma l’Eintracht Francoforte è pronto a rifarsi. Può sbloccarsi nel match contro il Genoa.