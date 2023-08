Roma e Lazio, due avvii disastrosi: non accadeva dal 1950

Le due squadre capitoline vivono un momento complesso, il dato sull’avvio di campionato è preoccupante.

Dopo due partite di campionato è impossibile dare giudizi o analizzare in maniera approfondita le squadre. L’avvio di Roma e Lazio, tuttavia, merita un approfondimento, per cercare di capire cosa sia successo nella Capitale a due squadre che l’anno scorso hanno chiuso il campionato tra le prime sei squadre.

Solo un punto conquistato da entrambe le squadre nelle prime due giornate. Un solo punto della Roma nella prima partita contro la Salernitana e poi tre sconfitte, quella dei giallorossi contro l’Hellas Verona, e quelle dei biancocelesti contro Lecce e Genoa. Un avvio così disastroso non avveniva dalla stagione 1950/1951, che si concluse con la retrocessione della Roma in Serie B. Certo, non sembra questo il pronostico per quest’anno, ma l’inizio stagione delle sue squadre capitoline è molto preoccupante.

Il momento che le due romane stanno vivendo è complicato, in attesa di trovare soluzioni, diverse per entrambe, che dovrebbero riportarle in carreggiata per evitare di perdere altri punti in classifica.

Roma e Lazio, gli avvii horror delle due squadre della Capitale

Dal punto di vista del campo le prime due partite di Roma e Lazio sono state molto diverse. I giallorossi sono quelli andati “meglio”. L’esordio contro il Verona è stato “controllato” dai giallorossi che non sono riusciti, tuttavia, a concretizzare. Nonostante i 4 gol subiti in due partite, il problema vero della Roma è l’attacco. L’arrivo di Azmoun, e quello potenziale di Lukaku, dovrebbero sistemare le cose quantomeno nel reparto offensivo.

La Lazio invece ha il problema opposto. Nonostante una sessione di mercato oculata, che grazie alla cessione di Milinkovic Savic ha goduto di qualche fondo in più, i biancocelesti sembrano slegati. Principalmente i problemi sono in difesa, anche perchè in termini di produzione offensiva i biancocelesti sono stati abbastanza attivi. Maurizio Sarri, però, ci ha abituati a partenze lente, per cui potrebbe comunque non essere un problema questo avvio.

Attenzione perchè le prossime partite saranno già estremamente importanti per le due squadre romane. La Roma affronterà il Milan in casa, la Lazio invece volerà a Napoli per la sfida tra le prime due classificate dello scorso campionato. La terza giornata potrebbe quindi rappresentare una prima svolta in questo campionato. Occhio perchè è vero che Roma non è stata costruita in un giorno, ma è altrettanto vero che non c’è tempo da perdere perchè c’è il rischio concreto di rimanere indietro e non riuscire più a rimontare.