Bonucci, toccante l’addio alla Juventus ma non manca la frecciata

Leonardo Bonucci e la Juventus si sono ufficialmente detti addio: il messaggio social da parte del giocatore non si è fatto attendere. Così come non è mancata la neanche troppo velata frecciata.

La Juventus e Leonardo Bonucci si sono detti addio dopo un periodo senza dubbio complicato a livello di rapporti. Il club bianconero l’aveva messo fuori rosa, lui non aveva apprezzato la decisione. Tant’è che si sono mossi anche gli avvocati delle rispettive parti. Poi è sopraggiunta la decisione del trasferimento. Con l’Union Berlino felice di poterlo accogliere. L’affare è andato in porto e, dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le parole dell’ormai ex bianconero.

Il comunicato della Juventus è arrivato nella giornata di oggi. “Si chiude il rapporto tra la Juventus e Leonardo Bonucci – si legge nella nota ufficiale. Un percorso vincente, ricco di soddisfazioni, fatto di arrivi e ritorni che hanno scandito le tappe di questa storia vissuta insieme. La prossima tappa del suo viaggio sarà l’Union Berlino. Grazie e un grande in bocca al lupo per il futuro. Ciao, Leo!”. E poi, prontamente, c’è stata anche la pubblicazione social del difensore.

Juventus, l’addio di Bonucci: il messaggio toccante ma non privo di frecciata! Le sue parole

Le parole del giocatore sul proprio profilo ‘Instagram’: “Sono Leonardo Bonucci e da 19 anni faccio il calciatore professionista. In questo lungo tempo di impegno e dedizione, so di essere stato una persona divisiva. È per questo che tutto l’amore che ho ricevuto si è sempre mescolato a molto altro”. Ma le sue parole non sono finite qui.

“Schiaffi e carezze – ha continuato nel post pubblicato su ‘Instagram’. Oggi, fedele a me stesso, vi guardo negli occhi tifosi e giudici. Perché una storia così merita rispetto“. Una storia che non è finita nel migliore dei modi, e certamente neppure come ci si sarebbe aspettati, quella tra Bonucci e la Juventus. Con il calciatore che ha voluto mandare un messaggio sicuramente deciso.