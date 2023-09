Napoli, ma a Natan quanto tempo servirà per giocare?

Il Napoli di Rudi Garcia giocherà domani contro la Lazio di Sarri, ma i tifosi azzurri si chiedono quando Natan scenderà in campo.

Dopo aver conosciuto le proprie avversarie della fase a gironi della Champions League, il Napoli di Rudi Garcia è atteso domani dalla difficile gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

I capitolini già l’anno scorso riuscirono a battere un Napoli ormai prossimo a vincere lo Scudetto, grazie al bellissimo gol siglato da Matias Vecino. Tuttavia, la Lazio ha iniziato quest’anno come peggio non poteva. I biancocelesti, infatti, hanno perso le prime due gare di questo campionato: ovvero contro il Lecce di Roberto D’Aversa e contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Proprio per questo motivo, la Lazio conro gli azzurri farà di tutto per portare a casa dei punti. Tuttavia, come affermato dallo stesso Rudi Garcia nella conferenza stampa di presentazione della gara di domani, il Napoli vuole continuare il percorso netto iniziato con il Frosinone e con il Sassuolo. Ma in casa azzurra si sta parlando anche molto di Natan.

Napoli, Natan non giocherà neanche con la Lazio

Il difensore brasiliano, arrivato dal RB Brigantino per sostituire Kim Min-Jae, non ha infatti ancora esordito ufficialmente con la maglia del Napoli. Anche quest’oggi, Rudi Garcia ha ribadito che Natan necessita ancora di tempo prima di scendere in campo: “Come ho già detto, bisogna lasciarlo tranquillo. Lui è un giocatore ancora in sviluppo. Deve imparare ancora tante cose, ma sicuramente arriverà il suo momento, così come per gli altri”.

Con questo parole, di fatto, Rudi Garcia ha ufficializzato l’ulteriore panchina di Natan. Contro la Lazio, quindi, al fianco di Amir Rrahmani ci sarà ancora una volta Juan Jesus. L’ex Roma ed Inter ha dimostrato più di una volta di essere affidabile, anche se la sensazione che il Napoli, almeno per il momento, si sia indebolito in difesa.

L’apporto di Kim Min-Jae era sicuramente molto difficile da rimpiazzare, ma di certo i tifosi del Napoli non si aspettavano che il sostituto del coreano avesse bisogno di così tanto tempo prima di scendere in campo.

I sostenitori azzurri, di fatto, sperano che Natan possa dimostrare il prima possibile il suo valore. La difesa dello Scudetto, di fatto, passa anche il difensore centrale, considerando anche il girone difficile di Champions League pescato dagli uomini di Rudi Garcia.