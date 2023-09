Juve, che succede con Gatti e Kostic? La rivelazione di Allegri

Kostic e Gatti hanno perso il posto da titolare nella nuova Juventus di Allegri? L’esterno serbo, come riferito da Allegri, non è mai stato messo sul mercato e rappresenterà una certezza nel corso della stagione

Quale sarà il ruolo di Kostic nella nuova Juventus di Massimiliano Allegri? L’esterno serbo, escluso dall’undici titolare nelle prime due giornate di campionato, e mai subentrato in campo neanche a gara in corso, rappresenterà comunque un punto di riferimento per la fascia sinistra della Juventus. Questo il riassunto delle parole di Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della 3^ giornata di campionato tra Empoli-Juve.

Occhio, però, al fitto ballottaggio con Cambiaso, e anche al netto percorso di crescita di Iling Junior, pronto a giocarsi le sue chance per un ruolo da protagonista nel ruolo di esterno mancino. Kostic, autore di 9 assist nello scorso campionato, dovrà cercare di scalare nuovamente le gerarchie per riprendersi una maglia da titolare.

A tal proposito, Allegri ha escluso le voci sul possibile addio dell’esterno serbo, e non ha escluso l’immediata possibilità di vedere l’ex Francoforte subito titolare già dalla 3^ giornata di campionato contro l’Empoli di Zanetti. La sensazione è che Kostic e Cambiaso si giocheranno una maglia per tutto il resto della stagione. Allegri ha poi ha aggiunto: “Giocando una volta a settimana è normale che qualcuno stia fuori più spesso e giochi meno”.

Kostic, Gatti e i nuovi ballottaggi: Allegri punterà ancora su Alex Sandro?

Non solo Kostic, occhio anche alla situazione legata al ballottaggio tra Alex Sandro e Gatti. Come confermato nelle prime due giornate, Allegri ha scelto di puntare con forte decisione sul brasiliano, unico difensore mancino e ideale per impostare il gioco dal basso partendo dal centro-sinistra. Questa la spiegazione tattica che giustifica l’assenza dai titolari di Gatti, il quale aveva ben impressionato nello scorso finale di stagione.

Gatti, come confermato da Allegri, potrà ritagliarsi il suo spazio in maniera immediata, contendendo una maglia da titolare proprio ad Alex Sandro. Ballottaggio serrato che potrebbe durare per tutto il corso della stagione. Qualora Gatti dovesse scalare le gerarchie e diventare il nuovo titolare, Danilo scalerebbe sul centro-sinistra con l’ex Frosinone confermato sul centro-destra.