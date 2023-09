Juventus, nuovo infortunio per Pogba: ansia per Allegri e i tifosi

Nuovo infortunio per Pogba, e nuove apprensioni per Allegri e per i tifosi della Juventus. Il centrocampista francese, al termine della sfida contro l’Empoli, ha abbandonato il campo insieme allo staff medico bianconero.

Brutte notizie per Allegri e per i tifosi della Juventus. Come confermato dal tecnico bianconero al termine della sfida contro l’Empoli, Pogba ha sentito “tirare” i flessori, e nelle prossime ore sarà sottoposto a nuovi accertamenti strumentali al JMedical. Un incubo senza fine, il quale continua a far preoccupare giocatore, tecnico e sostenitori bianconeri.

Quanto potrà stare fuori Pogba? In caso di lesione, il centrocampista francese potrebbe stare fermo per circa 15-20 giorni, mettendo a forte rischio la sua presenza per le prossime sfide della 4^ e 5^ giornata di campionato. Situazione da monitorare con calma, anche perchè non è escluso che si possa trattare solamente di un semplice fastidio muscolare.

Allegri, dal canto suo, dovrà correre subito ai ripari, e la sensazione è che il tecnico non farà affidamento sulle condizioni del centrocampista francese e programmerà la stagione come se Pogba non dovesse rappresentare una pedina imprescindibile del centrocampo bianconero.

Infortunio Pogba, in caso di lesione rischia 20 giorni di stop

Come noto, in casi come questi, qualora fosse confermato una lesione muscolare, un giocatore potrebbe stare fermo dai 15 ai 25 giorni. Un nuovo stop che potrebbe costringere Pogba a stare fermo per circa un mese. Una situazione complicata, e quasi clamorosa. Allegri, nelle scorse settimane, aveva rivelato: “Pogba? Dovrò centellinarlo per cercare di sfruttarlo nel miglior modo possibile”.

Un piano e progetto già naufragato. Il centrocampista francese, ovviamente, non risponderà alla convocazione in Nazionale e sarà sottoposto subito agli esami strumentali del caso. Per quel che riguarda le indiscrezioni di calciomercato dall’Arabia Saudita, la sensazione è che difficilmente Pogba lascerà la Juventus nei prossimi giorni, mentre la finestra del mercato di gennaio potrebbe riaprire nuovi potenziali scenari.