Pausa nazionali, per Spalletti due gare già potenzialmente decisive: dove eravamo rimasti

Tornano le qualificazioni ad Euro 2024. Per Italia e Spagna è già tempo di non fallire. Portogallo, Francia e Inghilterra cercano l’ipoteca.

Prima pausa stagionale per le nazionali con le qualificazioni ad Euro 2024 che tornano protagoniste. Grande attesa per l’Italia che vedrà l’esordio in panchina del nuovo CT Luciano Spalletti, ma occhio anche agli altri gironi con diversi match importanti che potrebbero già dare un indirizzo alle qualificazioni.

Partiamo proprio dagli azzurri, chiamati ad una doppia sfida contro Macedonia del Nord e Ucraina, le due squadre che alla vigilia sembravano essere le maggiori concorrenti degli azzurri e dell’Inghilterra per la qualificazione. Con la nazionale dei Tre Leoni a punteggio pieno (4 vittorie su 4) per l’Italia è fondamentale non fallire il doppio appuntamento. Il rischio, ma Spalletti ne è ben consapevole, è che un passo falso nei confronti di una delle due nazionali metta gli azzurri, al momento con una sola vittoria su due gare, in una situazione di rincorsa in classifica.

Situazioni simile che vive la Spagna. Dopo la clamorosa sconfitta contro la Scozia, gli iberici sono chiamati a non fallire gli appuntamenti contro Georgia, già uno scontro diretto, e Cipro. Il rischio di una fuga della Scozia, fino ad ora a punteggio pieno nel Gruppo A, è concreto. La situazione ideale della Scozia nel Gruppo B la vive la Francia: 4 su 4, oltretutto senza mani subire un gol. Una vittoria contro l’Irlanda significherebbe per i transalpini un piede e mezzo in Germania. Sempre nello stesso gruppo deve invece fare attenzione l’Olanda. Vincere contro Grecia e Irlanda sarà fondamentale per arrivare a contatto con la Francia nel big match di ottobre.

Euro 2024, Francia e Portogallo schiacciasassi

Oltre alla Francia anche il Portogallo ha iniziato queste qualificazioni con il piede sull’acceleratore. Per i lusitani 14 gol fatti, nessuno subito e 12 punti in classifica. Ma nel Gruppo J c’è il big match contro la Slovacchia staccata solo di due punti in classifica.

Non sono emersi altri dominatori negli altri gruppi. Se Scozia, Francia, Inghilterra e Portogallo sono al momento a punteggio pieno, negli altri gironi la situazioni è molto più equilibrata. Nel Gruppo D Armenia e Croazia tallonano la Turchia, mentre nel Gruppo E Repubblica Ceca, Albania e Moldavia sono racchiuse in due punti, ma occhio alla Polonia che ha il match non certo impossibile contro la Far Oer.

Gruppo E che vede invece Austria e Belgio avere per il momento creato un solco. La Svezia però non ci sta ad alzare bandiera bianca e già nei prossimi match contro Estonia e appunto Austria è pronta a mettere tutto in discussione. Grandissimo equilibrio nel Gruppo H: Finlandia, Kazakistan, Danimarca e Slovenia sono tutte tra 7 e 9 punti in classifica. Infine il Gruppo I, qui è la Svizzera a guidare la classifica con Romania e Israele subito dietro a giocarsi il secondo posto. E tra le due è previsto lo scontro diretto la prossima giornata.