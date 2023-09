Senti van Gaal: Messi, il Qatar e le ombre sul mondiale vinto dall’Argentina

Le dichiarazioni dell’ex commissario tecnico dell’Olanda sono destinate a far discutere. Gli orange già prendono le distanze.

Il Mondiale in Qatar dello scorso inverno è entrato negli annali, come tutti ben sappiamo, con la vittoria dell’Argentina. Un cammino, quello di Lionel Messi e compagni, che si è concluso con la vittoria contro la Francia di Mbappé, una delle favorite, assieme all’albiceleste, alla vigilia del torneo.

Una delle partite più tirate, se escludiamo la finalissima contro i Blues, che l’Argentina ha dovuto affrontare nella sua strada verso il terzo mondiale della sua storia, è senza dubbio quella contro l’Olanda. Il quarto di finale è stato infatti deciso solo ai calci di rigore. Una gara molto tesa nei 180′ che però alla fine ha visto prevalere la nazionale sudamericana. Una ferita che però è ancora aperta in casa orange, almeno a giudicare dalle dichiarazioni che l’ex commissario tecnico della nazionale olandese, Luis van Gaal, ha rilasciato ai microfoni di NOS.

“Se guardiamo a come abbiamo segnato noi, a come hanno segnato loro e all’atteggiamento di alcuni calciatori argentini, l’idea di un match premeditato ti viene.” La domanda, a quel punto, è sorta spontanea. Quando gli è stato chiesto se pensasse che Messi dovesse a tutti i costi diventare campione del mondo, la risposta di van Gaal è stata netta: “Si, è quello che credo.”

Mondiali, l’accusa di van Gaal: ma gli olandesi si dissociano

Come era comprensibile accadesse, tali dichiarazioni hanno subito fatto il giro del mondo e dato adito a polemiche. A provare parzialmente a smorzare i toni ci hanno però pensato gli ex calciatori di van Gaal, protagonisti in campo di quel match e di quel Mondiale. Il portiere Flekken ha provato a spegnere la polemica sostenendo che è giusto che van Gaal pensi una determinata cosa, ma che alla fine bisogna ricordarsi che è una sua opinione e che il resto della Nazionale non concorda.

Si accoda anche la stella della nazionale orange, il difensore del Liverpool Virgil van Dijk il quale anche lui parla dell’opinione di van Gaal come appunto un’opinione del tutto personale e che anzi è in contrasto con quanto pensa lui che dal campo ha avuto sensazioni diametralmente opposta riguardo il come si è svolta quella partita.

Bisogna inoltre ricordare che il match tra le due squadre si è concluso ai calci di rigore e che quindi sarebbe stato difficile indirizzarlo in un modo o nell’altro durante i tiri dal dischetto.