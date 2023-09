Serie A, tre delusioni di inizio stagione: c’è anche Frattesi

La Serie A si prepara a entrare nel vivo. Spazio alla pausa Nazionali dopo le prime tre giornate. Occhio ai primi punti interrogativo di inizio stagione e alle prime delusioni dopo un avvio decisamente altalenante

Partiamo dalla situazione legata al ballottaggio in casa Inter tra Mkhitaryan e Frattesi. Il centrocampista armeno continua a spingere il piede sull’acceleratore per mantenere saldo il suo status da titolare. Occhio, però, alla situazione Frattesi. L’ex Sassuolo continua a faticare nel trovare spazio, e per il momento resta ancorato alla posizione di “vice Mkhitaryan“.

La situazione cambierà già nel corso delle prossime giornate? Forse sì, ma giusto non dare niente per scontato. Inzaghi considera il centrocampista armeno un punto di riferimento sia tecnico sia carismatico, ecco perchè Frattesi dovrà impattare immediatamente nelle idee tattiche del tecnico per cercare di non rincorrere la titolarità per tutta la stagione.

Ballottaggio serrato e sfida nella sfida: l’ex Sassuolo è pronto a giocarsi le sue chance. Sbagliato definirlo un top di inizio stagione, ma è chiaro che ci si aspettava decisamente di più dal suo arrivo in nerazzurro. La delusione iniziale dei tifosi interisti è una reazione più che giustificata.

Serie A, tra le delusioni anche Natan e N’Dicka

Massima attenzione anche alla situazione legata a Natan. Il centrale difensivo del Napoli non ha ancora trovato spazio nelle prime giornate di campionato. Garcia continua a preferirgli Juan Jesus, scenario piuttosto atipico dopo le premesse di inizio stagione. Il centrale brasiliano proverà a scalare le gerarchie per convincere il tecnico a puntare forte su di lui. Sono attese novità nel corso delle prossime giornate. Il passaggio dal campionato brasiliano alla Serie A, chiaramente, richiederà un periodo di inserimento graduale nel contesto tattico azzurro.

Infine, occhio anche alla situazione N’Dicka. Il centrale della Roma, arrivato in giallorosso a parametro zero, non ha ancora esordito in campionato. Condizioni fisiche non ottimali, ma la sensazione è che Mourinho si affiderà a lui non appena il difensore avrà immagazzinato i nuovi aspetti tattici e movimenti difensivi con i propri compagni di reparto.