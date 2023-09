Germania, la Nazionale è nel caos: Flick viene esonerato

La Nazionale tedesca è nel caos, arriva l’esonero per il commissario tecnico Hansi Flick dopo la sconfitta contro il Giappone

Ha dell’incredibile ciò che sta succedendo nella Nazionale tedesca. Ieri è arrivata la clamorosa sconfitta in amichevole contro il Giappone per 1-4, un replay drammatico di quella arrivata, invece, al Mondiale di Qatar 2022 che aveva estromesso la Germania dalla fase a gironi.

Proprio dopo la delusione subita nella rassegna mondiale, i tedeschi hanno fatto moltissima fatica a rialzarsi nei successivi impegni. La Federazione ha deciso che l’unico responsabile è Hans-Dieter Flick. Una situazione molto delicata, spiegata nel dettaglio da Lothar Matthaus.

Le parole di Matthaus riportate dalla Gazzetta dello Sport avevano fatto un quadro disperato: “Non tutti erano convinti di continuare con Flick. Voller lo era, ma è successo qualcosa. L’allenatore ha perso fiducia e credito, quello che si era guadagnato ai tempi del Bayern Monaco”.

La preoccupazione della DFB è rivolta soprattutto al torneo di Euro 2024, che la Germania giocherà in casa e ovviamente ha voglia di fare bella figura. Tuttavia, gli ultimi risultati nelle grandi competizioni – dal Mondiale di Russia 2018 in poi – stanno facendo notare una regressione della Nazionale tedesca. E questo non va bene per una Federazione così ambiziosa.

La Germania esonera Flick, in panchina va Voller ad interim

La DFB ha così scelto di esonerare Flick, che non sarà più il commissario tecnico della Nazionale. Via anche i suoi vice, Marcus Sorg e Danny Rohl. Martedì la Germania dovrà disputare un’amichevole contro la Francia e in panchina siederà Voller insieme a Lupo Hannes. Lo stesso direttore sportivo della Federazione ha espresso tutta la sua amarezza per come si è concluso il percorso di Flick: “Credevo che avrebbe rimesso in carreggiata la nostra Nazionale, così non è stato, la sconfitta col Giappone ci ha mostrato che non avremmo fatto progressi”.

Sarà molto interessante capire quale sarà l’allenatore a cui si affiderà la Federazione tedesca. Quel che è certo, è che la Germania vuole rialzarsi a Euro 2024 conquistando un grande risultato, rendendo fieri i propri tifosi. L’ultimo grande urlo della Nazionale tedesca è stata la vittoria in Confederations Cup nel 2017.

Successivamente, un’uscita agli ottavi a Euro 2020 e due eliminazioni al primo turno ai Mondiali. Troppo poco per Die Mannschaft, come la chiamano i tifosi tedeschi. Serve una rivoluzione, magari anche nei giocatori visto che la qualità è calata parecchio negli ultimi anni, quando Joachim Low portò la Germania sul tetto del mondo nel 2014.