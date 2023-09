Infortunati Roma, suona l’allarme per Mourinho: tutte le novità

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Roma. In vista della sfida contro l’Empoli, Mourinho dovrebbe recuperare Dybala, ma attenzione a tutti gli aggiornamenti

Mourinho potrà contare sulla presenza di Dybala in vista dell’imminente sfida della 4^ giornata contro l’Empoli. L’attaccante argentino, di fatto, ha ripreso ad allenarsi con la squadra, e salvo clamorosi colpi di scena, tornerà subito a disposizione per la sfida contro la compagine toscana. Dybala affiancherà Lukaku al centro dell’attacco giallorosso.

Buone notizie per Dybala, meno per gli altri infortunati. Preoccupano le condizioni di Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo il ko rimediato in Nazionale, potrebbe stare fuori per circa 10 giorni. Quasi certo il suo forfait contro l’Empoli, anche se le sue condizioni verranno valutate con calma nel corso dei prossimi giorni. Non trapela grande ottimismo per il suo recupero lampo.

Poche speranze anche per Mancini, il quale ha accusato un fastidio muscolare in Nazionale. Il centrale difensivo giallorosso salterà il match contro l’Empoli e potrebbe tornare a disposizione entro una settimana. Anche in questo caso, le sue condizioni verranno valutate nel corso dei prossimi allenamenti, ma non trapela grande ottimismo. Verso il forfait anche Renato Sanches: il centrocampista portoghese difficilmente risponderà presente per il match contro i toscani.

Infortunati Roma, suona l’allarme per Mourinho

Tris di assenze, ma buone notizie per i recuperi di Dybala e Aouar. Il centrocampista algerino sarà regolarmente a disposizione di Mourinho. Il tecnico della Roma, però, dovrà valutare se affidarsi all’ex Lione già dal primo minuto o se gestirlo per evitare possibili problematiche.

In questo secondo caso, sarà Bove a prendere il posto di Aouar, con l’algerino pronto a subentrare in campo nel corso della ripresa. Considerata l’assenza di Mancini, Mourinho potrebbe affidarsi a Ndicka dal primo minuto. Ecco le probabili formazioni della sfida tra Roma-Empoli, match valido per la 4^ giornata di Serie A:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente/Celik, Smalling, Ndicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Bove/Aouar, Spinazzola/Zalewski; Dybala, Lukaku

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella/Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Cambiaghi/Gyasi; Caputo