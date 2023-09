Verso Roma-Empoli, Mourinho recupera due titolari

Roma-Empoli rappresenterà una sfida fondamentale per Mourinho per cercare di centrare la prima vittoria in campionato dopo due sconfitte e un pareggio. Occhio alla situazione infortunati in casa giallorossa

Prova del nove e piede sull’acceleratore per cercare di portare a casa i primi tre punti della stagione. Mourinho sarà obbligato alla vittoria per cancellare un inizio di stagione davvero complicato. Occhio, però, alla situazione infortuni. Il tecnico portoghese potrebbe recuperare Dybala e Aouar, ma non è escluso che l’argentino e l’algerino possa partire inizialmente dalla panchina.

Sensazioni totalmente positive per Dybala, il quale ha svolto gli ultimi allenamenti con il gruppo squadra e sarà recuperato al 100%. Mourinho, come detto, dovrà decidere se schierarlo in campo già dal primo minuto o affidarsi alla Joya a gara in corsa nella ripresa. L’argentino, dal canto suo, proverà a recuperare in maniera definitiva per affiancare Lukaku al centro dell’attacco giallorosso.

Ottime sensazioni anche sul fronte Aouar. L’ex Lione, dopo il recente problema muscolare, sembrerebbe aver smaltito definitivamente il leggero acciacco. Restano da valutare le sue condizioni per capire se sarà in grado di scendere in campo dal primo minuto dopo circa 10 giorni di lavoro differenziato. Preoccupano le condizioni di Pellegrini e Mancini. I due azzurri, infatti, potrebbero saltare la sfida della 4^ giornata contro l’Empoli.

Roma-Empoli, dubbi Pellegrini e Mancini

Brutte notizie per Mourinho sul fronte Pellegrini e Mancini. Il tecnico portoghese potrebbe fare a meno del suo capitano e del centrale difensivo. Problemi muscolari da valutare nelle prossime ore, ma non trapela grande ottimismo su un potenziale recupero lampo in vista del match contro i toscani.

Punto interrogativo anche sul recupero di Renato Sanches. Il portoghese sembrerebbe aver smaltito la lesione muscolare delle scorse settimane e potrebbe ritornare nell’elenco dei convocati di Mourinho almeno per la panchina. Sono attese novità dall’infermeria nel corso dei prossimi giorni. Ecco le probabili formazioni di Roma-Empoli:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente/Celik, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Bove/Aouar, Spinazzola/Zalewski; Dybala, Lukaku

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella/Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Cambiaghi/Gyasi; Caputo