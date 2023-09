“Kosovo è Serbia” e Romania-Kosovo sospesa. Perché i tifosi rumeni hanno esposto quello striscione?

Lo striscione dei tifosi di casa ha portato alla sospensione di Romania-Kosovo. Altra benzina sul fuoco di una questione spinosa.

Ieri sul campo si affrontavano Romania e Kosovo. Una partita che, lato rumeno, era fondamentale nella corsa a tre con Svizzera e Israele per la qualificazione ad Euro 2024 e che invece, lato kosovaro, era l’ultima spiaggia per un improbabile rientro nel discorso qualificazione. Alla fine hanno prevalso i rumeni che mantengono la seconda posizione nel girone, ma al contempo condannano i kosovari a riporre, sebbene la matematica non condanni ancora del tutto, le speranze qualificazione.

Al di là del campo, che ci racconta di una vittoria rumena, in extremis con le reti di Stanciu, che ha anche sbagliato un rigore, e di Mihaila e con l’espulsione dell’ex Lazio Muriqui nelle fila kosovare, a prendersi i titoli dei giornali è stato l’episodio accorso durante il match, con i tifosi rumeni che hanno esposto un eloquente striscione “Kosovo is Serbia” ed hanno intonato cori a favore di Belgrado. La reazione della squadra kosovara non si è fatta attendere: gara sospesa e i calciatori che hanno lasciato il campo. Solo dopo diversi minuti il match è cominciato, ma le immagini avevano già fatto il giro del mondo.

A distanza di 24 anni dalla guerra tra la Serbia e la NATO e di 15 anni dalla dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo, la situazione del Kosovo è ancora spinosa. Sono infatti solo 101 su 193 gli stati che riconoscono l’indipendenza della piccola repubblica kosovara. Si tratta, per la quasi totalità, di paesi occidentali, con invece nazioni come Russia, Cina, India, Brasile, Iran che continuano a ritenere il Kosovo parte della Serbia. Ma anche all’interno del ‘blocco occidentale’ non tutti i paesi sono concordi nel riconoscere l’indipendenza del Kosovo: la Spagna e la Grecia ad esempio sono tra le nazioni che non riconoscono l’indipendenza di Pristina. E tra i paesi dell’Unione Europea e della NATO che sono su posizione favorevoli a Belgrado c’è appunto anche la Romania.

Naturalmente questa dedicata questione geopolitica, che negli ultimi mesi, in occasione anche della guerra in Ucraina e della nuova contrapposizione tra USA, principale sponsor dell’indipendenza del Kosovo, e Russia, paese storicamente sempre molto vicino alla Serbia, è nuovamente su livelli di allerta, ha condizionato e non poco anche il mondo del calcio. Sebbene infatti l’indipendenza del paese sia stata proclamata nel 2008, solo nel 2016 il Kosovo si è potuto affiliare a FIFA e UEFA. Ma i massimi organi calcistici devono sempre avere un occhio attento per evitare pericolosi incroci. Non solo tra Serbia e Kosovo, ma anche ad esempio tra Serbia e Albania, paese culturalmente ed etnicamente molto legato al Kosovo, tanto che il tema di una possibile ‘Grande Albania’, ossia un unione tra Albania e Kosovo, è molto sentito sia a Pristina che a Tirana.

