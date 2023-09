Fiorentina-Atalanta, doppio ballottaggio per Gasperini

Tutto per la sfida tra Fiorentina-Atalanta, match valido per la 4^ giornata di Serie A. Gasperini dovrà sciogliere gli ultimi dubbi su alcuni ballottaggi: occhio alle novità

Quali saranno le mosse di Gasperini in vista della sfida contro la Fiorentina? Il tecnico della Dea dovrà sciogliere le riserve su un doppio ballottaggio. Nessun dubbio tra i pali: Musso sarà confermato dal primo minuto mentre Carnesecchi, per il momento, si accomoderà ancora in panchina. Nessuna novità neanche in difesa, mentre occhio alla fascia destra, dove Holm proverà a insidiare la titolarità di Zappacosta.

Poche chance di titolarità per Bakker. Gasperini punterà ancora su Ruggeri dal primo minuto. Non è escluso che il tecnico dell’Atalanta possa valutare il dirottamente di Zappacosta sulla fascia sinistra con Holm titolare a destra. Scenario complicato, ma non impossibile, sono attese novità dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

Detto questo, attenzione al ballottaggio offensivo tra De Ketelaere e Lookman, con l’ex Milan pronto a scalare le gerarchie e candidarsi prepotentemente a una maglia da titolare. Gasperini potrebbe puntare sul trequartista belga escludendo l’attaccante nigeriano dal primo minuto. Solo panchina per Muriel, così come per Pasalic. Ederson agirà in mezzo al campo con Koopmeiners avanzato nel ruolo di trequartista.

Fiorentina-Atalanta, le scelte di Gasperini: tutte le novità

Come accennato, quindi, Gasperini dovrà sciogliere gli ultimi dubbi e perplessità sul doppio ballottaggio. Attenzione, però, alla situazione legata al poco minutaggio di Bakker. Il neo acquisto nerazzurro non è riuscito ancora a imporsi nell’undici titolare nerazzurro. Il tecnico della Dea continua a preferirgli Ruggeri, ma non è escluso che lo stesso Bakker possa scalare le gerarchie già dalla prossima partita contendendo una maglia da titolare al terzino nerazzurro.

Per quel che riguarda le percentuali di titolarità di De Ketelaere e Lookman, il fantasista belga resta in vantaggio sull’attaccante nigeriano: 55% vs 45%. Di seguito le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, match valido per la 4^ giornata di campionato:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta/Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Lookman; Scamacca