Juventus, Yildiz, Miretti e Fagioli in rampa di lancio: il piano di Allegri senza Pogba

La Juventus, per ovviare all’assenza di Pogba, darà maggiore spazio ai giovani rosa. Yildiz, Miretti e Fagioli in rampa di lancio. E occhio a Nicolussi.

Da una perdita può sempre nascere un’opportunità. Basta soltanto sapersi riorganizzare. E per la Juventus, l’occasione è quanto mai ghiotta. Il vuoto lasciato da Paul Pogba, che rischia un lungo stop dopo essere stato trovato positivo al nandrolone, consentirà a Massimiliano Allegri di impiegare con maggiore regolarità i giovani a disposizione. Tra questi rientra Kenan Yildiz, per il quale la Vecchia Signora ha di recente ricevuto una proposta di mercato poi rispedita al mittente.

Il talentuoso 2005, in questo primo scorcio di campionato, ha già avuto modo di giocare contro l’Udinese ed il Bologna per un totale di 14 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Il trequartista, formalmente, sarebbe il numero 10 della Next Gen bianconera. In realtà il turco è stato aggregato alla prima squadra e gode della piena stima di Massimiliano Allegri, che conta di valorizzarlo nel migliore dei modi durante la stagione.

Proprio dal tecnico, ad esempio, è arrivata la decisione di rifiutare l’offerta presentata dal Galatasaray. Il mercato in Turchia, infatti, è ancora aperto ed i giallorossi, alla ricerca di nuovi elementi di qualità, avevano messo nel mirino proprio il 18enne. Il matrimonio, però, non avrà luogo visto che la Vecchia Signora punta forte su Yildiz al quale, non a caso, è stato rinnovato il contratto fino al 2027. Oltre a lui, saranno diversi i giocatori che proveranno ad approfittare al meglio del forfait forzato di Pogba.

Juventus, opportunità dopo la crisi: i giovani in rampa di lancio con l’assenza di Pogba

L’elenco comprende pure il nome di Fabio Miretti, in estate più volte ad un passo dal lasciare la compagnia. Per lui si era fatta avanti mezza Serie A (Monza, Salernitana, Bologna) tuttavia alla fine il classe 2003, reduce dalla rete realizzata in Under 21, è rimasto. Una decisione, con il senno di poi, rivelatasi quanto mai giusta visto che il centrocampista gode della piena stima di Allegri il quale, in occasione della gara odierna con la Lazio, lo ha schierato titolare.

Stesso discorso per Nicolò Fagioli, rientrato dopo essere stato a lungo ai box per colpa di un infortunio. Il 22enne nella scorsa stagione è cresciuto progressivamente, togliendosi pure la soddisfazione di segnare 3 gol e firmare 4 assist. Ora il suo obiettivo è quello di spiccare il volo in maniera definitiva e diventare una colonna portante della Juve. Occhio, infine, ad Hans Nicolussi Cavigla rimasto a Torino dopo aver ben figurato nel corso della tournée estiva disputata negli Stati Uniti.