Inter, non solo Mkhitaryan-Frattesi: attenzione anche a Klaassen

Ballottaggio Mkhitaryan-Frattesi da monitorare con grande attenzione nel corso delle prossime giornate. Occhio anche a Klaassen pronto a giocarsi le sue carte già dalle prossime sfide dei nerazzurri

Mkhitaryan resta aggrappato alla sua titolarità con grinta e decisione. Non sarà facile per Frattesi soffiare il posto al centrocampista armeno, protagonista assoluto del derby contro il Milan, e pronto a recitare un ruolo di assoluto protagonista in vista del proseguimento del campionato. L’ex Sassuolo, dal canto suo, proverà a contendere una maglia da titolare all’esperto centrocampista, ma la sensazione è che, per il momento, Inzaghi continuerà a puntare sull’ex Roma.

La lunga stagione ricca di impegno, però, obbligherà il tecnico nerazzurro a un abbondante turnover, partita dopo partita. 7 partite in circa 20-30 giorni: questo l’imminente scenario in casa nerazzurra, ecco perchè Inzaghi dovrà affidarsi alla rosa completa per affrontare al meglio il doppio impegno in Italia e in Europa. Frattesi, da questo punto di vista, rappresenterà una risorsa importante sotto tutti i punti di vista.

L’ex Sassuolo, infatti, oltre a rappresentare una valida alternativa a Mkhitaryan, potrebbe vestire tranquillamente anche i panni di vice Barella, come confermato durante il derby contro il Milan. Doppio ruolo da mezz’ala che consentirà a Inzaghi di sfruttare al meglio le caratteristiche del centrocampista della Nazionale.

Mkhitaryan-Frattesi, ma non solo: scocca l’ora di Klaassen?

Non solo Mkhitaryan-Frattesi, attenzione anche alla candidatura di Klaassen come possibile alternativa a centrocampo. L’ex Ajax, arrivato in maglia nerazzurra nelle ultime ore di calciomercato, proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso delle prossime partite.

Inzaghi potrà contare sulla sua professionalità, esperienza e adattabilità tattica. Klaassen, di fatto, potrebbe vestire al meglio i panni di vice Mkhitaryan, ma anche quelli di vice Barelle e vice Calhanoglu. Una tripla soluzione tattica che potrebbe far sorridere Inzaghi in vista del proseguimento della stagione. Più defilato il nome di Asllani, il quale sarà chiamato in causa con meno costanza e soltanto nel ruolo di vice Calhanoglu in cabina di regia. L’Inter si prepara a scatenare la potenza del suo centrocampo a 360 gradi.