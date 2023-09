Inter-Milan, le ultime su Giroud e Frattesi: Pioli e Inzaghi si preparano al derby

Si avvicina il derby per il Milan e l’Inter, reduci da tre vittorie consecutive: le ultime riguardanti le formazioni titolari.

Per entrambe, l’avvio in campionato non poteva essere migliore: nove punti (frutto di tre vittorie in altrettante partite disputate) ed otto reti realizzate. Il derby, per il Milan e l’Inter, arriva quindi al momento giusto: sia Stefano Pioli che Simone Inzaghi, nell’occasione, proveranno a fare bottino pieno così da proseguire la striscia di vittorie consecutive e frustrare le ambizioni di gloria dei rivali.

I rossoneri in questo primo scorcio della stagione hanno battuto il Bologna, il Torino e la Roma, dimostrando di avere una potenza di fuoco maggiore rispetto al passato. Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek si sono ambientati nel migliore dei modi nella nuova realtà, al punto da diventare subito delle colonne portanti della squadra. Alle stelle anche il morale dei nerazzurre reduci dai successi ottenuti ai danni del Monza, del Cagliari e della Fiorentina. Al fischio d’inizio manca poco e i due tecnici approfitteranno del tempo ancora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi relativi alla formazione titolare.

Il Milan, ad esempio, potrà contare su Oliver Giroud. Il francese era in dubbio a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato in nazionale tuttavia l’allarme, dopo gli ultimi esami, appare rientrato. Il 36enne è guarito del tutto e, salvo sorprese, giocherà dal primo minuto affiancato a sinistra da Rafael Leao e a destra da Christian Pulisic, in netto vantaggio rispetto a Samuel Chukwueze. Solo panchina per Noah Okafor (utilizzato appena 54 minuti fin qui) e Luka Jovic.

Inter-Milan, le ultime sulle formazioni titolari

In difesa Pioli dovrà fare a meno di Fikayo Tomori (espulso nell’ultimo turno) e di Pierre Kalulu, che in allenamento ha rimediato un problema muscolare. Davanti alla porta difesa da Mike Maignan ci sarà la coppia composta da Simon Kjaer e Malick Thiaw, protetti ai lati da Davide Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo, infine, solo conferme per il trio formato da Rade Krunic, Reijnders e Loftus-Cheek.

Per quanto riguarda la Beneamata, Inzaghi appare orientato a tenere ancora fuori Davide Frattesi nonostante il suo exploit in azzurro: al suo posto ci sarà Henrikh Mkhitaryan. In mezzo al campo, oltre all’armeno, ci saranno pure Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. Sulle fasce intoccabili Federico Dimarco e Denzel Dumfries. In avanti l’unico certo di una maglia è Lautaro Martinez, l’altra se la contendono Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Due, poi, i ballottaggi riguardanti il pacchetto arretrato: Darmian-Pavard e De Vrij-Acerbi. Alessandro Bastoni completerà il reparto.