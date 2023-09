La Roma vola, sorride Mourinho: c’è solo una nota stonata

La Roma vola e abbatte l’Empoli per 7-0 nella sfida della 4^ giornata di campionato. Super Dybala, bene Lukaku e Cristante , ma occhio alla nota stonata in casa giallorossa

Prima vittoria in campionato della Roma e torna in sereno in casa giallorossa. Sorride Mourinho, il quale potrà preparare al meglio il prossimo appuntamento europeo e le prossime sfide in campionato. Super Dybala, autore di una doppietta. Bene anche Lukaku e Cristante. L’attaccante belga ha messo in mostra il suo repertorio da prima punta: gioco di sponda e lavoro “sporco” in fase offensiva. Mourinho si coccola il suo nuovo centravanti e può tornare a sorridere.

Prestazione da incorniciare anche per Cristante, il quale potrebbe vestire definitivamente i panni i mezz’ala e incidere maggiormente in zona offensiva. Gol e assist contro l’Empoli, oltre a una prestazione maiuscola anche in fase di non possesso. Con l’arrivo di Paredes in cabina di regia, la sensazione è che Cristante possa trasformarsi definitivamente in mezz’ala.

Mourinho farà le sue scelte nel corso delle prossime settimane. Occhio, però alla doppia nota stonata. Pellegrini e Aouar non hanno preso parte alla sfida dell’Olimpico a causa di alcuni acciacchi fisici. Le condizioni del capitano giallorosso saranno valutate con calma nel corso della prossima settimana. La sua presenza resta a forte rischio anche in vista della prossima 5^ giornata di Serie A.

Roma, sorride Mourinho: è tornato anche Renato Sanches

Non solo Pellegrini, attenzione anche alle condizioni di Aouar. Il fantasista algerino ha dovuto alzare bandiera bianca nella sfida contro l’Empoli. Mourinho ha preferito non rischiare l’ex Lione a causa di un leggero fastidio muscolare all’adduttore. Aouar, però, potrebbe tornare in campo già dalla prossima sfida della 5^ giornata. Lo staff medico della Roma, però, valuterà con calma il da farsi senza alcun tipo di rischio.

Detto questo, Mourinho può sorridere per il ritorno in campo di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha totalmente recuperato dalla recente lesione muscolare e dopo il gol al debutto è pronto a guadagnarsi la fiducia definitiva del suo allenatore.