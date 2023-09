Roma-Empoli, Dybala e non solo: tanti dubbi per Mourinho

Roma-Empoli potrebbe rappresentare il primo crocevia della stagione giallorossa. Un punto in tre partite per Mourinho: il tecnico portoghese dovrà cercare di invertire subito la rotta

L’arrivo di Lukaku ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, i quali si aggrapperanno all’attaccante belga per cercare di smuovere la classifica e mettere da parte un inizio di stagione decisamente altalenante. Mourinho si prepara alla sfida contro l’Empoli con uno sguardo all’infermeria. Buone notizie per Dybala: come noto, l’attaccante argentino ha ripreso ad allenarsi con il gruppo.

L’ex Juventus sarà a completa disposizione del tecnico portoghese già dalla sfida della 4^ giornata. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, Dybala affiancherà Lukaku al centro dell’attacco giallorosso. Da monitorare, invece, le situazioni legate agli infortuni di Mancini e Aouar. Il difensore, dopo l’acciacco muscolare rimediato in Nazionale, resta ancora in dubbio anche se trapela massimo ottimismo.

Mourinho spera di recuperare l’ex Atalanta e confermare il pacchetto difensivo titolare. Qualora Mancini dovesse alzare bandiera bianca, non è escluso che il tecnico portoghese possa affidarsi a Ndicka, pronto a scendere in campo dal primo minuto e bagnare il suo esordio in maglia giallorossa. Trapela ottimismo anche per Aouar, anche se il centrocampista algerino non dovrebbe partire titolare contro l’Empoli.

Roma-Empoli, ancora out Renato Sanches e Azmoun

Sorrisi per Dybala, Mancini e Aouar, mentre restano fermi ai box Renato Sanches e Azmoun. L’ex centrocampista del PSG potrebbe tornare nell’elenco dei convocati, ma difficilmente scenderà in campo.

Nessuna corsa contro il tempo: non è escluso che Mourinho, in comune accorso con lo staff medico della Roma, possa decidere di rinviare il ritorno del centrocampista portoghese alla prossima partita. Da valutare anche le condizioni di Azmoun: l’ex Leverkusen potrebbe ritornare a disposizione nel corso della prossima settimana. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Empoli, match valido per la 4^ giornata di Serie A:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Llorente/Celik, Smalling, N’Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Bove/Aouar, Spinazzola/Zalewski; Dybala, Lukaku

EMPOLI (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella/Cacace; Marin, Grassi; Cancellieri, Baldanzi, Cambiaghi/Gyasi; Caputo