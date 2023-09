Lega Serie A, nasce il talent show “The Italian Dream”

Continua il consueto percorso che vede l’ormai evidente espansione della Lega calcio serie A in tutto il mondo.

In queste ore si sta concludendo la quarta giornata di serie A. Questa settimana abbiamo assistito a diversi match di primo piano, basti pensare all’anticipo pomeridiano tra Juventus e Lazio, o soprattutto al derby di Milano tra Inter e Milan. Milioni di tifosi hanno assistito al roboante 5-1 della squadra di Inzaghi e i nerazzurri comandano ora al punteggio pieno della serie A.

Intanto continua il processo di espansione a livello extranazionale della Lega calcio in giro per il mondo. E’ stato ufficialmente aperto un ufficio ad Abu Dhabi e la Lega serie A ha annunciato STARZPLAY, il proprio broadcaster relativo ai paesi di Nord ed Est Africa. Un’iniziativa che nasce insieme all’ente governativo Image Nation Abu Dhabi e che porta alla creazione del talent Show “The Italian Dream”.

Quest’evento seguirà per 3 mesi le gare e le sfide di alcuni dei calciatori più interessanti provenienti da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Marocco. Un’iniziativa molto interessante con la serie di sei episodi che non solo mostrerà il valore calcistico, ma anche la storia della vita di questi giovanissimi ragazzi. La finale si terrà poi dal vivo in quel di Abu Dhabi.

The Italian Dream, le parole di De Siervo e Totti

Un testimonial d’eccezione per questo evento. Francesco Totti ha partecipato alla presentazione dell’evento ad Abu Dhabi ed ha parlato cosi a riguardo di questo nuovo curioso show:

“Ho avuto il privilegio di giocare con grandi campioni come Benatia e Salah, e so bene come quest’area geografica metti in mostra talenti molto interessanti. D’altronde lo abbiamo visto anche nell’ultimo Mondiale con Arabia Saudita e Marocco tra i protagonisti. Grazie a questo show vedremo la storia di diversi giovani talenti che vedono nel campionato italiano un trampolino di lancio per cominciare la propria carriera tra i professionisti”. Anche il CEO della Serie A Luigi De Siervo ha parlato cosi di questa iniziativa:

“Raccontando questa iniziativa si lavorerà al consolidamento della crescita tra la serie A e i tifosi di calcio di questa zona del mondo in cui oltre il 50 % del pubblico ha meno di 30 anni. Questa serie rappresenta soprattutto il desiderio della Lega Serie A di investire nei talenti presenti nella regione MENA, offrendo l`opportunità al miglior giovane giocatore locale di crescere, imparare e mettere in mostra le proprie abilità in una delle Leghe calcistiche più importanti al mondo – la Lega Serie A”.