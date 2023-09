Serie A, arriva il primo esonero: l’Empoli non perdona Zanetti. Scelto il sostituto

L’Empoli non perdona Paolo Zanetti dopo la pesante sconfitta, per 7-0, arrivata contro la Roma alla 4ª giornata. È così arrivato il primo esonero della stagione in Serie A.

È il nome di Paolo Zanetti a rappresentare il primo allenatore esonerato nella stagione 2023/24 in Serie A. Il tecnico, dopo aver perso per 7-0 all’Olimpico contro la Roma, si è visto arrivare la decisione della società. La squadra è ancora ultima in classifica, l’unica a zero punti, e per questo motivo è stato scelto il nome del sostituto a cui verrà affidato il compito di risollevare le sorti.

L’avvio di stagione in casa dell’Empoli ha significato zero punti in quattro partite giocate fino a questo momento e l’eliminazione in Coppa Italia da parte del Cittadella. Il club se l’è vista con il Verona, con il Monza, con la Juventus e con la Roma. Quest’ultima è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che i gol subiti sono stati sette. Tra l’altro, in tutti i match, la squadra affidata fino a poco fa a Zanetti non ha segnato neppure un gol agli avversari di volta in volta affrontati.

C’è perciò la necessità di intervenire il prima possibile. Secondo ‘Sky Sport’, Paolo Zanetti è stato esonerato e il suo contratto ha subito una rescissione. Con l’Empoli che ha di rimando già scelto anche il suo sostituto: tornerà Aurelio Andreazzoli.

Empoli, Zanetti esonerato: al suo posto (di nuovo) Andreazzoli. Manca solo l’ufficialità

In casa Empoli c’è bisogno di un cambio di rotta immediato. La stagione è partita come peggio non si poteva ma è ancora appunto all’inizio quindi c’è tutto il tempo di rimettersi in carreggiata. Una volta esonerato Paolo Zanetti, la decisione per il sostituto è ricaduta naturalmente su Aurelio Andreazzoli. Colui che, nella stagione da neo-promosso 2021/22, aveva fatto posizionare il club al 14esimo posto della classifica di Serie A.

Nuova sfida quindi per il tecnico classe 1953 che ha già in passato ricevuto (e ripagato) la fiducia del presidente Fabrizio Corsi. C’è da rimboccarsi le maniche e puntare a fare del proprio meglio. La nuova avventura sta per prendere ufficialmente il via!