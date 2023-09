Juventus, chi aveva ragione su De Ligt? Il nuovo retroscena

De Ligt continua a faticare nel trovar spazio nell’undici titolare del Bayern Monaco soprattutto dopo l’arrivo di Kim. Quale sarà il suo futuro? Occhio al retroscena sull’addio alla Juventus

Quale sarà il futuro di De Ligt? Il difensore del Bayern Monaco, dopo l’arrivo di Kim, sembrerebbe esser scivolato indietro nelle gerarchie di Tuchel per il ruolo di centrale difensivo titolare. L’ex Juventus continua a faticare e non è escluso che possa prendere in considerazione l’idea di lasciare il club tedesco nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Smentito il possibile ritorno alla Juventus, anche perchè con l’arrivo di Giuntoli difficilmente i bianconeri potrebbero accollarsi un nuovo ingaggio faraonico. Rapporti non di certo idilliaci tra il centrale olandese e Tuchel. Il difensore ha ammesso: “Perchè non gioco? Chiedetelo a Tuchel”. Una risposta lampo, chiara e decisamente stizzita, ma l’ex Juve, per il momento, resta fuori dai piani tattici del tecnico.

Aveva ragione chi aveva già sollevato dubbi su De Ligt ai tempi della Juventus? Ricordiamo che Sarri e Allegri, spesso, preferivano affidarsi alla storica coppia Bonucci-Chiellini escludendo l’olandese dall’undici titolare. Di fatto, conti alla mano, De Ligt non è mai stato un perno imprescindibile della difesa bianconera.

De Ligt superato da Kim: l’olandese panchinaro di lusso al Bayern Monaco

La stagione del Bayern Monaco sarà lunga e ci sarà bisogno di una rosa profonda per competere sul triplo obiettivo stagionale, ma è chiaro che l’esclusione di De Ligt continui a fare rumore, soprattutto dopo l’investimento estivo della passata stagione. La Juventus ha fatto bene a cedere l’ex Ajax per circa 80 milioni di euro?

C’è chi non ha dubbi, mentre c’è chi riaccoglierebbe De Ligt in bianconero, magari con la formula del prestito secco. Ipotesi da scartare totalmente, almeno per il momento. Detto questo, l’arrivo di Kim sembrerebbe aver chiuso definitivamente le speranza di titolarità del difensore olandese, aspetto che potrebbe spingere De Ligt a valutare seriamente un possibile addio al Bayern Monaco nel corso dei prossimi mesi.