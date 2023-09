Fantacalcio, i 5 giocatori in hype da scambiare: da Radonjic a Cheddira

La quinta giornata della Serie A è già all’orizzonte: ecco i 5 calciatori in hype che possiamo scambiare al Fantacalcio.

La Serie A si è fermata, per dare spazio ai vari impegni europei. La sosta, però, non durerà ancora a lungo: la quinta giornata, infatti, prenderà il via domani proponendo ben due match: alle ore 18.30 la Salernitana ospiterà il Frosinone mentre alle 20.45 il Genoa farà visita al Lecce. Il tempo a disposizione per riflettere e capire quale formazione mandare in campo al Fantacalcio è poco: in questo articolo analizziamo la posizione di 5 calciatori in hype che ci potrebbero consentire di mettere le mani su elementi maggiormente affidabili.

Partiamo da Nemanja Radonjic, reduce dall’ottima prestazione offerta nell’ultimo turno “condita” da una doppietta. Il serbo, ormai, lo conosciamo bene: si accende per poi spegnersi all’improvviso e nella scorsa stagione è andato spesso a corrente alternata. Le reti realizzate finora con indosso la maglia granata sono già 3: è quindi il momento ideale per scambiarlo. Strefezza (un gol), in tal senso, rappresenta un’opzione quanto mai interessante.

Proseguiamo con Renato Sanches, messosi in luce grazie alla rete inflitta all’Empoli. Il portoghese ha smaltito l’infortunio patito nelle scorse settimane ed è pronto a giocare ancora dal primo minuto. La continuità, però, non ha mai rappresentato la sua arma migliore ed il centrocampo della Roma risulta piuttosto affollato: meglio lasciarlo andare in cambio di Antonio Candreva o Charles De Ketelaere (che avrà molto spazio dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca).

Fantacalcio, i 5 giocatori in hype che possiamo scambiare

L’elenco comprende poi Walid Cheddira, autore di una rete e un assist in tre partite. Il marocchino è il centravanti titolare del Frosinone ma tenerlo in rosa è un rischio, per almeno 2 motivi: la concorrenza di Kaio Jorge, ad esempio, a breve diventerà costante. A gennaio, poi, partirà per la Coppa d’Africa. Ecco perché, adesso, possiamo utilizzarlo come pedina di scambio: Duvan Zapata o Armand Laurienté (7 gol e 6 passaggi vincenti nell’ultima Serie A) sono profili ottimi.

Andiamo avanti con Nikola Krstovic, intuizione geniale del direttore sportivo del Lecce: tre centri in altrettanti match disputati. Chi lo ha preso nel corso dell’asta estiva, ora ha a disposizione un vero e proprio tesoro da sfruttare in sede di mercato: arrivare ad Ademola Lookman non sarà impossibile (anche alla luce dell’avvio di stagione non proprio eccezionale dell’atalantino), stesso discorso per Olivier Giroud. Chiudiamo con Matteo Politano, andato a segno nel match pareggiato con il Genoa. L’ex Sassuolo vincerà spesso la concorrenza di Elfi Elmas e Jesper Lindstrøm ma in carriera ha sempre faticato a mettere a referto bottini consistenti. Puntiamo su altri giocatori: