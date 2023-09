Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juve: “Chiesa e Vlahovic? Ecco come stanno”

La Juventus affronterà in trasferta il Sassuolo in Serie A e per l’occasione ha parlato in conferenza Massimiliano Allegri. Le sue parole anche su Chiesa e Vlahovic.

La Juventus, per la 5^ giornata di Serie A, affronterà in trasferta il Sassuolo. Per l’occasione, come di consueto, ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero ha predicato calma, visto che la stagione è ancora molto lunga, ma ha anche parlato delle condizioni nello specifico di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic.

Allegri ha parlato in conferenza stampa ovviamente della gara che si aspetta dai suoi contro il Sassuolo. Ma non solo, perché ha anche reso noto che sia Chiesa che Vlahovic hanno svolto un allenamento differenziato. Ha spiegato i motivi di questa decisione ma poi ha anche rassicurato i propri tifosi. Entrambi i giocatori stanno bene e ci saranno con la Juventus per il match di domani.

Juventus, Allegri parla in conferenza alla vigilia del Sassuolo. Le novità su Chiesa e Vlahovic rassicurano

Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della 5^ giornata di Serie A:”Dobbiamo alzare le antenne perché c’è troppa euforia. Da una parte è bello, dall’altra toglie energia e attenzione. Siamo solo alla quinta di campionato e servono calma ed equilibrio. Contro il Sassuolo troveremo un ambiente e un avversario tosto a caccia di rivalsa”. Poi le sue parole hanno fatto il punto della situazione su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

“Sia Federico Chiesa sia Dusan Vlahovic hanno fatto un giorno di differenziato. Per un piccolo dolore alla schiena Dusan e un lieve affaticamento al flessore Federico. Ma sono entrambi a completa disposizione per la gara col Sassuolo“. Parole queste che rassicurano in toto i tifosi bianconeri.