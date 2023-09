Torino-Roma, la tripla decisione di Mourinho: tutte le novità

Torino-Roma sancirà la fine della 5^ giornata di campionato in attesa, poi, dell’unico turno infrasettimanale della stagione. Tre dubbi per Mourinho, il quale dovrà fare i conti con alcuni infortunati

Dopo il successo in Europa League, la Roma è pronta a recitare una parte da protagonista anche in campionato. Reduci dal rotondo 7-0 contro l’Empoli, i giallorossi proveranno a confermare l’ottimo stato di forma in vista del proseguimento della stagione. Qualche dubbio per Mourinho, il quale dovrà fare i conti con alcuni infortunati. Restano da valutare, soprattutto, le condizioni di Smalling, il quale potrebbe alzare ancora bandiera bianca.

Nuovo stop per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha abbandonato il campo durante la sfida contro lo Sheriff. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico nel corso delle prossime ore e nei prossimi giorni, ma non trapela ottimismo per un suo imminente recupero. Pollice verso l’alto per Dybala, rimasto a riposo dal 1′ contro lo Sheriff e pronto ad affiancare Lukaku al centro dell’attacco giallorosso.

Buone risposte anche da parte di Aouar, in campo per 60 minuti e pronto a rispondere presente anche in vista del match contro il Torino. Mourinho confermerà anche Ndicka dal primo minuto. Il nuovo acquisto giallorosso agirà da centrale-destro di difesa.

Torino-Roma, qualche dubbio anche per Juric

Non solo Mourinho, anche Juric dovrà fare i conti con qualche dubbio di troppo. Il tecnico del Torino non recupererà Vojvoda, fermo ai box per un problema muscolare. Da valutare anche le condizioni di Ilic, mentre Vlasic ha smaltito definitivamente i problemi di gastroenterite e sarà a completa disposizione.

Pochi dubbi in attacco: Zapata sarà confermato unica punta, mentre Sanabria scivolerà ancora una volta in panchina. L’attaccante paraguaiano potrebbe subentrare in campo nel corso della ripresa. Di seguito le probabili formazioni di Torino-Roma, match valido per la 5^ giornata di Serie A:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic V.; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku