Lazio-Monza, le scelte di Sarri: occhio a Guendouzi

Tutto pronto per la sfida tra Lazio-Monza, match valido per la 5^ giornata di Serie A. Pochi dubbi per Sarri, il quale confermerà il solito 4-3-3, ma attenzione al triplo ballottaggio

Quale sarà l’undici titolare di Sarri in vista della sfida contro il Monza? Tre dubbi per il tecnico biancoceleste, il quale confermerà Marusic e Hysaj sugli esterni, con Lazzari pronto a subentrare. Non ci sarà Pellegrini, fermo ai box per infortunio. Nessun dubbio in difesa, occhio, però, alle scelte a centrocampo.

Kamada potrebbe osservare un turno di riposo dopo le fatiche della Champions League. Guendouzi, quindi, si candida a un ruolo da titolare nella posizione di mezz’ala destra. Non è escluso che l’ex Marsiglia possa essere adattato nel ruolo di regista, con Kamada confermato dal primo minuto nella posizione di centrocampista di destra. Da valutare anche il ballottaggio tra Rovella-Cataldi, pronti a giocarsi una maglia per il ruolo di regista, qualora Sarri dovesse confermare Kamada dal primo minuto.

Attenzione anche alle novità sul fronte offensivo. Isaksen scalda i motori. Il nuovo acquisto potrebbe scendere in campo dal primo minuto al posto di Felipe Anderson o al posto di Zaccagni. Anche in questo caso Sarri sciogliere le riserve solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

Lazio-Monza, turno di riposo anche per Immobile?

Non solo Felipe Anderson o Zaccagni, non è escluso che Sarri possa decidere di far rifiatare anche Immobile. Il centravanti biancoceleste, infatti, potrebbe osservare un turno di stop per poi tornare in campo in vista della 6^ giornata contro il Torino. Qualora Immobile dovesse partire dalla panchina contro il Monza, non è escluso che Sarri non lo chiami in causa nel corso del secondo tempo.

Detto questo, il tecnico della Lazio scioglierà gli ultimi dubbi solamente nel corso delle prossime ore dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Monza, match valido per la 5^ giornata di Serie A:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Rovella/Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Birindelli; Mota, Colpani; Colombo