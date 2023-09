Juve-Lazio, è arrivata la doppia decisione di Allegri: c’è McKennie

Juve-Lazio sancirà l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Occhio alle novità di Allegri, il quale sembrerebbe aver risolto gli ultimi dubbi di formazione e sciolto le riserve su un doppio ballottaggio

Come confermato in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium, Allegri potrebbe affidarsi ad alcune novità dal primo minuto in vista della sfida contro la Lazio. Il tecnico della Juventus sembrerebbe aver sciolto le riserve sul ballottaggio Gatti-Alex Sandro, con l’ex Frosinone pronto a scendere in campo dal primo minuto contro la compagine biancoceleste.

Gatti ha totalmente recuperato dal leggero acciacco fisico e potrebbe confermarsi titolare al posto del centrale difensivo brasiliano. Detto questo, la vera novità di formazione potrebbe essere rappresentata da McKennie. Il centrocampista americano, come confermato dallo stesso tecnico, potrebbe partire titolare. Resta da capire se prenderà il posto di Weah sulla fascia destra o se verrà adattato nel ruolo di mezz’ala al posto di uno tra Fagioli e Miretti.

Riserve da sciogliere, ma la sensazione è che McKennie partirà sicuramente titolare. Nessun dubbio per Chiesa. L’ex Fiorentina affiancherà Vlahovic al centro dell’attacco. Allarme totalmente rientrato dopo il leggero problema fisico accusato in Nazionale. Chiesa è pronto a confermare il suo ottimo inizio di stagione, arricchito da due gol in tre partite.

Juve-Lazio, Cambiaso supera Kostic

Non solo Gatti-Alex Sandro, sciolti i dubbi anche sul ballottaggio Cambiaso-Kostic, con l’ex Bologna in netto vantaggio sull’esterno serbo. Cambiaso partità titolare, mentre Kostic potrebbe subentrare in campo nel corso della ripresa. Pochi dubbi e certezza quasi totale.

Allegri crede fortemente nell’ex Bologna, e nell’ultima conferenza stampa ha confermato anche la possibilità di un trasloco del terzino sulla fascia destra. Sono attese le decisioni definitive dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lazio, match valido per la 4^ giornata di Serie A.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso/Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni