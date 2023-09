Nessuno lo cerca e lui non vuole l’Arabia Saudita: così De Gea rischia di ritirarsi a 32 anni

David De Gea è uno degli svincolati di lusso, ma per il portiere ex United la ricerca di una nuova squadra sta diventando un calvario.

Dopo ben 12 stagioni, 545 presenze e il record di calciatore non britannico con più presenze con la maglia del Manchester United, questa estate le strade di David De Gea e dei Red Devils si sono separate. Dalle parti dell’Old Trafford, nell’ennesima rifondazione che ormai colpisce quasi ogni anno lo United, hanno deciso di fare a meno dell’estremo difensore spagnolo e di puntare su Onana dell’Inter.

Per De Gea quindi si sono aperte le porte del parametro zero. Un’opportunità che per un portiere ancora relativamente giovane, 32 anni per il ruolo non sono certo un problema, aveva fatto presumere a ricchi contratti e proposte allettanti. D’altronde stiamo pur sempre parlando di un estremo difensore che può vantare nel suo palmares tutti i trofei inglesi e due Europa League. Oltre ad un’esperienza internazionale decennale, dimostrabile anche con le 45 presenze da titolare con la nazionale spagnola.

Insomma, forse lo stesso De Gea aveva pensato ad un’estate molto più semplice dal punto di vista del mercato. E invece di proposte sono arrivate poche. E quelle poche che sono arrivate non sono state abbastanza convincenti. Risultato? Ad un mese dalla fine del mercato il portiere spagnolo è ancora a spasso e all’orizzonte non sembrano esserci spiragli di una qualsivoglia offerta.

De Gea vuole un top club, ma i top club non vogliono De Gea

In controtendenza rispetto a quanto fatto da molti suoi colleghi, De Gea ha sempre ribadito che le offerta dell’Arabia Saudita non erano al centro del suo interesse. L’ex United non ha mai fatto mistero di voler continuare una carriera ad alti livelli, cercando un club in grado di lottare per le posizioni di vertice in Europa. Si era parlato anche di un suo possibile arrivo in Italia, prima alla Lazio poi alla Fiorentina. Nel primo caso non se ne è fatto nulla, e difficilmente, viste le ottime prestazioni di Provedel, qualcosa cambierà. Nel secondo caso, dopo qualche rumors, tutto nel dimenticatoio.

La stampa inglese arriva anche ad azzardare una possibilità di ritiro. A soli 32 anni, età che ribadiamo per un portiere non è così pesante sulle spalle, le prospettive dell’ex United sembrano ogni giorno sempre più ridotte. Le strade di fronte a De Gea sembrano restringersi. Se non arrivasse un’offerta da un top club entro l’anno, allora le speculazioni circa un suo possibile ritiro dal calcio giocato potrebbero davvero avverarsi.