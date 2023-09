Roma, Mourinho sul pareggio con il Toro: “Sono triste”

Dopo il pareggio di questa sera della sua Roma contro il Torino, José Mourinho ha rilasciato queste dichiarazioni.

Dopo le vittorie contro Empoli e Sheriff Tiraspol, la Roma di José Mourinho si è fermata dinanzi ad un altro pareggio. I giallorossi, infatti hanno pareggiato questa sera in trasferta contro una delle squadre più in forma in queste ultime settimane, ovvero il Torino di Ivan Juric.

La prima occasione della gara, però, è stata per il Torino. I granata, infatti, hanno sfiorato la rete del vantaggio con un giocatore che poteva vestire la maglia giallorossa, ovvero Duvan Zapata. La Roma ha poi risposto proprio con il giocatore che è arrivato al posto del calciatore colombiano: Romelu Lukaku. L’ex Inter, con un tiro a volo, ha di fatto rischiato di far passare in vantaggio il team di José Mourinho.

Nella ripresa, invece, ci sono state sicuramente più occasioni dal palo preso dal palo di Cristante al tiro-cross di Karamoh. Tuttavia, ovviamente, a prendersi la scena sono stati i due bomber: Romelu Lukaku e Duvan Zapata. Il primo ha infatti sbloccato il risultato che, però, è stato riportato in parità proprio dall’ex Atalanta.

Torino-Roma, l’analisi di José Mourinho: “Sono triste per il risultato, non per i calciatori”

Con questo pareggio, di fatto, la Roma rimane impelagata nella seconda parte della classifica con soli 5 punti nelle prime giornate di campionato.Tuttavia, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, José Mourinho si è mostrato contento della prestazione della sua squadra: “Abbiamo subito gol su una palla inattiva. E’ difficile giocare contro una squadra come il Torino, che interpreta molto bene sia la sua fisicità che intensità. Abbiamo fatto una buona gara per la mia prospettiva. Non è facile giocare in questo tipo di campo. Prometto che non criticherò più il campo dell’Olimpico, perché sembra una passerella rispetto a questo”.

Il tecnico portoghese ha poi continuato il suo intervento: “Ripeto, secondo me, abbiamo fatto una buona gara, ma dobbiamo certamente migliorare. La nostra sensazione? E’ quella di aver perso due punti. Ma grande avversario, il quale si è preparato per questa partita da una settimana. Sono triste per il risultato, non per i calciatori”.

La Roma è attesa dalla gara di giovedì sera al Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. I capitolini, considerando la sola vittoria in questo campionato contro l’Empoli, dovranno fare di tutto per battere i rossoblù per evitare di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League.