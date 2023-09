Inter-Sassuolo, la doppia sorpresa di Inzaghi: c’è anche Asllani

Inter-Sassuolo potrebbe permettere agli uomini di Inzaghi di confermare il primato in classifica e di spingere il piede sull’acceleratore in vista del proseguimento della stagione. Occhio alle possibili novità nell’undici titolare dei nerazzurri

Inzaghi potrebbe affidarsi a un parziale turnover in vista della prossima sfida della 6^ giornata di campionato contro il Sassuolo. Primo e unico turno infrasettimanale della stagione, quindi occhio alle possibili novità e avvicendamenti. Il tecnico nerazzurro dovrà sciogliere il dubbio legato al ballottaggio Pavard/Darmian, con il primo in leggero vantaggio sul secondo.

Non è escluso, però, che Inzaghi possa promuovere Darmian titolare per far rifiatare il centrale francese in vista del prossimo impegno in campionato e in Champions League della prossima settimana. Sull’esterno destro tornerà Dumfries, mentre a centrocampo Barella rioccuperà il suo ruolo di mezz’ala destra dopo un turno di riposo. Frattesi, però, si candida comunque per una maglia da titolare al posto di Mkhitaryan.

Inzaghi potrebbe concedere un turno di riposo al centrocampista armeno, reduce da un inizio di campionato da assoluto protagonista, ma anche decisamente impegnativo. Possibile turnover anche per Calhanoglu, al suo posto pronto Asllani.

Inter-Sassuolo, turnover anche per Dimarco?

Attenzione anche alla titolarità di Dimarco. Il terzino sinistro, reduce dal gol vittoria contro l’Empoli potrebbe cedere il suo posto da titolare a Carlos Augusto. Non è escluso che Dimarco possa essere confermato titolare per poi scivolare in panchina in vista del prossimo 7° turno di campionato.

Pochi dubbi in attacco: l’assenza di Arnautovic, fuori per circa due mesi a causa di una lesione muscolare, obbligherà Inzaghi ad affidarsi costantemente alla coppia offensiva formata da Thuram e Lautaro Martinez, con Sanchez prima alternativa. Il tecnico nerazzurro dovrà essere bravo a gestire le forze offensive per le prossime otto settimane in attesa del ritorno in campo del centravanti austriaco. Di seguito le probabili formazione di Inter-Sassuolo, match valido per la 6^ giornata di Serie A:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard/Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco/Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno/Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina/Pedersen; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti