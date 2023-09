Milan, ecco come Leao vuole prendersi la leadership di Ibrahimovic

Il Milan giocherà nel tardo pomeriggio a Cagliari, dove Rafael Leao ha tutta l’intenzione di continuare a guidare la squadra di Stefano Pioli.

Dopo le gare dell’ultimo weekend, l’Inter di Simone Inzaghi, nonostante non una super prestazione contro l’Empoli ultimo in classifica, sembra essera ancora più padrona del campionato. Tra le altre big, infatti, il solo Milan è riuscito a vincere, tra l’altro facendolo anche in maniera sofferta.

Il Napoli campione in carica, infatti, non è andato oltre il pareggio contro il Bologna di Thiago Motta. La Juve, invece, è crollata contro il Sassuolo, mentre la Roma e Lazio continuano a compiere dei piccoli passi. Il Milan, almeno per il momento, sembra quindi l’unica che possa tenere il passo dell’Inter di Simone Inzaghi.

Tuttavia, come ha mostrato la gara di sabato contro il Verona, la squadra di Stefano Pioli si sta affidando sempre di più alle giocate di Rafael Leao, il quale ha in mente l’obiettivo di prendere il posto che era di Zlatan Ibrahimovic, ovvero quello del leader assoluto dello spogliatoio.

Milan, Leao è al lavoro per diventare il nuovo leader del team rossonero

Se dal punto di vista tecnico già lo è, il talento portoghese vuole diventare a tutto tondo l’uomo copertina, sia nel bene che nel male, del Milan. L’ultimo esempio c’è stato proprio nella giornata di oggi, dove Rafael Leao, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘GQ Portugal’, non si è nascosto dietro ad un dito, anzi: “Se andrò mai via dal Milan? Questo non lo so, ma ho in mente di restare, altrimenti non avrei rinnovato”.

Rafael Leao ha poi continuato il suo intervento: “Il Milan tornerà presto a vincere la Champions League. Vincerla, almeno per, vale più di uno stipendio da 10 milioni di euro”. Con queste parole, di fatto, il calciatore portoghese sia le sue ambizioni che quelle del club per cui gioca. L’attaccante, che ha anche giocato contro il Verona anche con la fascia da capitano al braccio, ormai non si nasconde più, anzi.

I tifosi del Milan, infatti, sperano che Rafael Leao continui questo percorso verso la leadership assoluta anche questa sera nella trasferta di Cagliari. I rossoneri, infatti, hanno la necessità di vincere anche questa sera per cercare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista, la quale giocherà domani sera a San Siro contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.