Nasce la ‘Serie A Made in Italy’: i dettagli del nuovo accordo

La lega calcio di Serie A continua il suo lavoro e negli ultimi mesi ha stretto tanti accordi per migliorare il prodotto.

Tempo di turno infrasettimanale in serie A. L’Inter capolista vuole continuare il suo percorso e domani sera affronterà a San Siro l’insidioso Sassuolo, reduce dalla vittoria sulla Juve. I bianconeri questa sera ospiteranno nell’anticipo il Lecce, grande rivelazione di questo campionato.

Poi ci sono il Napoli campione d’Italia, il Milan e le romane, un campionato che ogni anno si rivela più affascinante e incerto che mai. Proprio l’incertezza è una situazione positiva per quel che riguarda la costante lotta scudetto, cosa che vediamo sempre più di rado negli altri campionati europei. Ma oltre a ciò la Serie A va migliorata, ci sono alcuni aspetti da migliorare e tutti ne sono ormai consapevoli.

Negli ultimi mesi la Lega calcio ha stretto diversi importanti accordi, l’importante è far sviluppare il prodotto non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale. Nelle ultime ore è ufficiale l’accordo: la Lega calcio serie A ha annunciato il progetto Made in Italy – International Main Partner Lega Serie A, un prodotto lanciato in simbiosi con il Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e l’Ice (Agenzia per la promozione all’estero delle Imprese italiane). L’ennesimo lancio importante che ha visto l’accordo della Lega serie A.

Lega Serie A, i dettagli del nuovo accordo

Questo nuovo importante accordo prevede la valorizzazione di alcune nostre eccellenze all’estero, produzione di video con calciatori o membri dello staff delle 20 squadre di Serie A dove ognuno racconterà i distretti produttivi legati alla regione di appartenenza di ogni club. L’ad della Serie A Luigi De Siervo ha presentato cosi questo nuovo progetto:

“Con Ice condividiamo i valori per esprimere ed esportare nel mondo il Made in Italy. Grazie alla nascita delle sedi ad Abu Dhabi e New York saremo ancora più presenti nel mercato strategico per seguire determinati obiettivi”.

L’obiettivo della lega è provare a incrementare ulteriormente il prodotto italiano all’interno del panorama mondiale. De Siervo poi prosegue: “La nostra media company consentirà di realizzare contenuti che saranno distribuiti da 65 broadcaster in tutto il mondo. Non solo calcio ma la possibilità di raccontare una storia di eccellenza non solo in chiave sportiva, ma di tutta la produzione italiana.