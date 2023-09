Napoli-Osimhen, una situazione dove tutti sbagliano: ora si arrivi ad una tregua

Nelle ultime ore sta facendo discutere una vicenda abbastanza particolare. In casa Napoli è però esploso il caso.

E’ tempo di campionato e turno infrasettimanale in serie A. Questa sera la maggior parte dei club scenderanno in campo nei match validi per la sesta giornata di campionato. E’ un periodo dove si gioca molto, ma nelle ultime ore si discute anche molto.

Stavolta non si parla di campo, d’altronde l’inizio del campionato non è stato semplice per il Napoli campione d’Italia di Rudi Garcia. Il tecnico francese non è riuscito ad avvicendarsi al meglio con l’uscente Luciano Spalletti – ora ct della Nazionale – e in casa azzurra ci sono non poche difficoltà. L’ultimo problema riguardo però una vicenda extra calcistica e che sta tenendo in allarme tutto il popolo napoletano.

Tutto è cominciato ieri sera. Roberto Calenda, agente del calciatore Victor Osimhen, ha riferito di un attaccante indignato. Ecco il tweet del noto agente:

Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) September 26, 2023

Nel mirino un video quasi sfottò dove si riprende il rigore sbagliato da parte del calciatore, il famoso episodio di Bologna di qualche giorno fa. Victor, con una reazione per alcuni giudicata eccessiva, ha fatto sapere mediante il proprio procuratore di non aver gradito questo video. Una situazione pazzesca e un ‘vaso di pandora’ ormai sempre più aperto. Una situazione dove anno sbagliato probabilmente tutti e che va chiarita il prima possibile.

In tarda serata Osimhen ha risposto con una reazione abbastanza repentina e per alcuni irrispettosa: il bomber ha cancellato tutte le foto (eccetto una) con la maglia del Napoli dai propri social, un azione che ha generato numerose critiche e che i tifosi non hanno gradito. Insomma un’autentica rottura tra le parti.

Napoli-Osimhen, bisogna spegnere le polemiche

Osimhen è il calciatore più rappresentativo del Napoli, colui che ha trascinato il club partenopeo alla vittoria del terzo scudetto. Un titolo che mancava da 33 anni e che è stato festeggiato a lungo dai tifosi. Lo sfogo di Osimhen è stato repentino e la reazione clamorosa. In tanti sospettano che dietro tutto ciò ci sia una volontà del calciatore, che già in estate sembrava attratto dalle sirene arabe e che in passato ha dichiarato di sognare la Premier League.

Il Napoli e Osimhen vivono ora una relazione ‘instabile‘: si è discusso da mesi di un rinnovo che in realtà non è mai arrivato, si dice per un calciatore e richieste sempre più esagerate. Osimhen avrebbe rifiutato 11 milioni di euro ed ora è ad un anno e mezzo dalla scadenza. Una situazione preoccupante, non dimentichiamo che parliamo del calciatore più rappresentativo del club e che solo qualche mese gli azzurri valutavano 200 milioni di euro. Un prezzo che senza rinnovo difficilmente la società potrebbe realmente ottenere.

L’aspetto economico è importante, ma ora la priorità è il campo. Osimhen e il Napoli devono ripartire fianco a fianco, è l’unico modo per poter provare a rilanciare le ambizioni scudetto del club. E si farà cosi già da questa sera dove il calciatore è stato convocato per il match con l’Udinese. Ora testa all’Udinese e basta, Napoli e Osimhen rallentino ogni tentativo di battaglia e pensino solo al campo!

Garcia potrebbe finire nel mezzo di questa vicenda, una vicenda dove forse tutti hanno sbagliato o comunque esagerato. Un social media che ha scherzato nel momento inadatto, un calciatore un pò troppo permaloso o abile a sfruttare il momento e soprattutto un club che non ha subito blindato e chiuso ogni percezione di rottura per il suo miglior calciatore.