Calciomercato Juventus, Giuntoli ha scelto il sostituto di Pogba

Il calciomercato Juventus è già pronto a entrare nel vivo. La sensazione è che il club bianconero piomberà con forte decisione su un centrocampista già nel prossimo mercato di gennaio

Giuntoli è pronto a cambiare marcia in vista del prossimo mercato di gennaio. Il direttore sportivo bianconero avrebbe già individuato il potenziale sostituto di Pogba qualora le controanalisi del centrocampista francese dovessero confermare la sua positività al testosterone. Un epilogo che obbligherà la Juventus a cercare un sostituto sul mercato in maniera immediata. Occhio al nome di Thuram, centrocampista in forza al Lille, e fratello dell’attaccante dell’Inter.

Thuram potrebbe sposarsi alla perfezione nel contesto tattico bianconero. L’attuale centrocampista del Lille potrebbe ricoprire alla perfezione sia il ruolo di mezz’ala destra, sia il ruolo di mezz’ala sinistra. Non è escluso che Giuntoli possa affondare il colpo già nei prossimi mesi. Thuram, inoltre, potrebbe rappresentare anche il sostituto di Rabiot qualora il centrocampista francese decida di non rinnovare il suo contratto con i bianconeri al termine della stagione.

40-45 milioni il prezzo del cartellino di Thuram: queste le richieste del Lille. La Juventus proverà a giocare al ribasso puntando a un’offerta da 30 milioni. Non è escluso che Giuntoli possa valutare anche l’affondo su un esterno destro d’attacco, ecco perchè Berardi potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, Thuram e Berardi a gennaio?

Giuntoli spingerà il piede sull’acceleratore per cercare di completare la rosa di Allegri nel corso dei prossimi mesi. L’obiettivo della Juventus, in vista della prossima stagione, sarà quello di centrare almeno il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Come accennato, Thuram e Berardi potrebbero rappresentare due soluzioni ideali per completare l’organico in vista del rush finale della stagione. Tutto dipenderà dalla posizione della Juventus in classifica nei prossimi mesi, e soprattutto dalla possibilità economica che i bianconeri potrebbero avere sul mercato. In chiave cessioni, attenzione a Kostic e Kean: la Juve potrebbe prendere in considerazione alcune offerte già nel mese di gennaio.