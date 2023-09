Atalanta-Juventus, le scelte di Allegri e la decisione su Vlahovic

Atalanta-Juventus è già pronta a entrare nel vivo dopo le fatiche del turno infrasettimanale della 6^ giornata. Padroni di casa a caccia di conferme dopo il successo contro il Verona, Juve pronta a spingere il piede sull’acceleratore per restare ancorata ai primi posti

Juventus a caccia di conferme per dimenticare definitivamente il passo falso contro il Sassuolo. Dopo il successo casalingo contro il Lecce, Allegri è pronto a puntare con forte decisione alla conquista dei tre punti anche contro la Dea di Gasperini. Il tecnico biancoenro dovrà sciogliere ancora qualche dubbio di formazione. Non ci sarà Kean, ancora infortunato e fermo ai box. L’attaccante bianconero potrebbe recuperare in vista della prossima sfida dell’8^ giornata.

Da valutare anche le condizioni di Vlahovic. Il centravanti serbo ha ripreso ad allenarsi in gruppo già nella giornata di ieri. Nessuna allarme e sensazioni totalmente positive. Allegri potrà contare sul suo numero nove in vista del match di Bergamo. L’ex Fiorentina sarà affiancato da Chiesa. Dubbi in difesa, dove avanza concretamente la possibile conferma di Rugani dal primo minuto.

Il tecnico bianconero ha elogiato il difensore definendolo maturo e responsabile per affrontare pressioni nei momenti complicati. Parole che suonano come una possibile bocciatura per Gatti, anche se non è escluso che l’ex Frosinone possa tornare regolarmente in campo dal primo minuto in vista della sfida contro gli uomini di Gasperini.

Atalanta-Juventus, dubbi sulle fasce per Allegri

Non solo difesa e attacco, attenzione ai soliti ballottaggi sugli esterni. Kostic potrebbe insidiare nuovamente la titolarità di Cambiaso. L’ex Bologna, di fatto, potrebbe scivolare alle spalle dell’esterno serbo nelle nuove gerarchie di Allegri. Prestazione incolore contro il Lecce con Kostic pronto a riprendere definitivamente il suo spazio sulla corsia mancina.

Pochi dubbi sulla fascia destra. Come confermato da Allegri, McKennie, al momento, è l’esterno destro titolare, con Weah prima alternativa. L’ex Lille deve ancora immagazzinare il nuovo contesto tattico bianconero e capire nel dettaglio movimenti, attitudini e dettagli della Serie A. Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Juventus, match valido per la 7^ giornata di Serie A:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Pasalic; Lookman

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic