Fantacalcio, bonus e gol: i 5 giocatori da schierare nella settima giornata

La settima giornata della Serie A prenderà il via oggi, alle ore 15. Ecco 5 giocatori da schierare: hanno il bonus in canna.

Con il turno infrasettimanale ormai alle spalle, ora è tempo di concentrarsi sulla settima giornata della Serie A: ad aprirla sarà la sfida delle ore 15 Lecce-Napoli a cui farà seguito, alle 18, Milan-Lazio. Alle 20.45, invece, è prevista Salernitana-Inter. Il tempo per riflettere sulla formazione da impiegare al Fantacalcio è quindi poco: andiamo quindi ad elencare i 5 giocatori che, in questo fine settimane, possono regalare bonus e prestazioni positive.

Partiamo da Albert Gudmundsson, reduce dall’ottima prestazione offerta nella gara vinta ai danni della Roma. L’islandese gode della piena stima del tecnico Alberto Gilardino, che lo considera un potenziale fuoriclasse: il talento non manca, ora spetterà al 26enne dimostrare di poter ambire a palcoscenici ancora più prestigiosi. Il rendimento in questa prima parte della stagione, intanto, è più che positivo: schieratelo contro l’Udinese, anche alla luce della grave crisi vissuta dai bianconeri.

Proseguiamo con Mattia Zaccagni, tornato al gol dopo un lungo digiuno. L’ala sinistra, come testimoniato pure dall’assist fornito sabato scorso, sta recuperando la condizione migliore e punta a trascinare i propri compagni verso i piani alti della classifica: il Milan rappresenta un cliente scomodo ma dalla parte di Davide Calabria l’ex Verona può sfondare e fornite contributi offensivi importanti, sia per la Lazio che per i suoi fantallenatori.

Fantacalcio, i 5 nomi da schierare

Il Sassuolo sta attraversando un ottimo momento di forma: merito soprattutto dei suoi attaccanti. Domenico Berardi ha rubato la scena tuttavia anche Armand Laurienté ha ricominciato ad alzare progressivamente i giri del proprio motore. Una rete, un passaggio vincente e diverse giocate preziose per il 24enne, titolare inamovibile nello schieramento tattico di Alessio Dionisi: il Monza è avvertito.

La lista comprende poi il nome di Mattia Colpani, tra le principali rivelazioni della stagione. Il trequartista è andato a segno 3 volte in 6 gare, dimostrando di essere un’arma fondamentale dei brianzoli. Nelle ultime due partite è rimasto a secco tuttavia 24enne avrà diverse chance per sbloccarsi. Raffaele Palladino, che lo ha schierato sempre titolare, crede in lui ciecamente. Fate lo stesso.

Chiudiamo con Lewis Ferguson, fermo ad una rete. Lo abbiamo inserito in quest’articolo perché lo scozzese ha voglia di rivalsa e nella scorsa stagione ha dimostrato di poter bucare le difese avversarie in qualsiasi momento. Il suo momento arriverà: domenica, contro l’Empoli, giocherà ancora dal primo minuto.