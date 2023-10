Cagliari, ultimo posto e problema attacco: quanto torna Lapadula?

Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina, il Cagliari continua il suo periodo decisamente complicato. Inizio di stagione disastroso con cinque sconfitte, due pareggi e zero vittorie. Ranieri dovrà spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare l’ennesimo miracolo

Buio pesto in casa Cagliari dopo la primissima parte di stagione il club rossoblù dovrà cercare di cambiare marcia per provare a centrare la prima vittoria stagionale. La sensazione è che esista un chiaro problema offensivo. Il solo Luvumbo non può e non potrà bastare per centrare l’immediata svolta e cambio di passo. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane. Occhio anche al prossimo ritorno di Lapadula post infortunio.

L’attaccante peruviano, infatti, fermo ai box da inizio stagione a casa di un’operazione alla caviglia, potrebbe stravolgere le gerarchie del reparto offensivo rossoblù e riconquistare immediatamente una maglia da titolare. Secondo quanto trapelato dall’infermeria, però, Lapadula potrebbe tornare in campo solamente a fine ottobre-metà novembre.

Ranieri, nel frattempo, dovrà affidarsi a Petagna, Luvumbo, Shomurodov e Pavoletti. Il reparto offensivo rossoblù, ad oggi, ha mostrato dei chiari limiti in zona gol, con il solo Luvumbo protagonista in positivo di questo inizio di stagione. Il tecnico rossoblù, come detto, sarà chiamato all’immediata svolta in vista della seconda parte di stagione.

Cagliari, buio pesto anche a centrocampo: Prati promosso titolare?

Non solo attacco, il Cagliari continua a fare fatica anche a centrocampo e in fase di impostazione. Come confermato da Ranieri nelle scorse settimane, il giovane Prati rappresenta l’unico regista di ruolo della rosa, e non è escluso che il talento rossoblù possa conquistarsi un posto da titolare in pianta stabile in mezzo al campo. L’obiettivo di Ranieri potrebbe essere quello di aumentare la qualità della manovra già dalla prima impostazione.

Prati potrebbe prendere il posto di Sulemana, quest’ultimo autore di un inizio di stagione leggermente altalenante. Occhio anche a Makoumbou, il quale continua a non convincere totalmente. Cagliari chiamato alla svolta imminente: l’ultimo posto inizia a spaventare Ranieri e tutto il popolo rossoblù.