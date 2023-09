Cagliari, quando torna Lapadula e occhio a Petagna

L’infortunio di Lapadula ha condizionato l’inizio di stagione del Cagliari. Il club isolano, di fatto, dovrà fare a meno del suo bomber ancora per diverso tempo

Come sta Lapadula? Quando tornerà a disposizione di Ranieri? Come confermato dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante peruviano potrebbe recuperare per l’inizio del mese di novembre. Difficilmente l’ex Milan riuscirà a rispondere presente prima della fine del mese di ottobre. Nessuna corsa contro il tempo e massima tranquillità: queste le parole d’ordine dall’infermeria rossoblù.

Ranieri aspetterà il suo bomber tra circa un mese e mezzo, nel frattempo si affiderà alla nuova coppia d’attacco formata da Petagna-Luvumbo. Occhio anche a Pavoletti, pronto a contendere una maglia da titolare ad entrambi. L’arrivo di Petagna, da questo punto di vista, permetterà a Ranieri di puntare su un centravanti boa e abile nel gioco di spazio e nel creare spazi per l’inserimento dei centrocampisti.

Il tecnico del Cagliari dovrà lavorare sulla nuova intesa del reparto offensivo, con Petagna pronto a mettersi a totale disposizione di Ranieri e dei nuovi compagni di squadra. Massima attenzione anche all’imprevedibilità di Luvumbo. L’attaccante angolano, infatti, potrebbe sposarsi alla perfezione sia in una coppia d’attacco in caso di 3-5-2, sia come esterno offensivo in caso di passaggio al 4-3-3 a gara in corso.

Cagliari, Lapadula insieme a Petagna?

Con il prossimo ritorno in campo di Lapadula (rientro fissato a inizio novembre), Ranieri dovrà decidere la nuova coppia d’attacco del Cagliari. Non è escluso che l’attaccante peruviano possa coesistere con Petagna. Anzi, la sensazione è che Ranieri punterà con forte decisione su questa coppia offensiva, coppia ben assortita e che potrebbe consentire a Lapadula di sfruttare al meglio il gioco di sponda di Petagna.

Più defilata la posizione di Pavoletti. L’attaccante livornese, però, rappresenterà un punto di riferimento dell’attacco rossoblù soprattutto a gara in corso. A prescindere dalla sua titolarità, Ranieri si affiderà con costanza e con massima fiducia all’ex centravanti di Genoa e Napoli. Pavoletti potrebbe vestire alla perfezione il ruolo di centravanti “spacca match”, pronto a impattare sul match nel corso della ripresa.