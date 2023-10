Fantacalcio, Rabiot e Strefezza ma non solo: i 5 giocatori in crisi, tengo o scambio?

Il campionato in questi giorni lascerà spazio alle coppe europee ma le valutazioni legate al Fantacalcio proseguono. Tengo o scambio?

Il campionato, in questi giorni, lascerà spazio alle Coppe europee ma i Fantallenatore potranno utilizzare il tempo a disposizione per riflettere in vista dell’ottava giornata e valutare 5 giocatori che, finora, non hanno del tutto rispettato le aspettative fornendo un contributo offensivo ridotto al lumicino. In questo articolo andiamo ad analizzare la posizione di 5 giocatori che non stanno attraversando un periodo brillante. Tengo o scambio? Andiamolo a scoprire.

Partiamo da Joshua Zirkzee, promosso centravanti titolare nel Bologna dopo la partenza di Marko Arnautovic. L’olandese era partito bene, siglando un gol ed un assist nelle prime 3 partite. Poi, però, si è fermato. Il tecnico Thiago Motta, in ogni caso, sta continuando ad elogiarlo: “Difende, attacca, gioca con qualità. Commette i suoi errori ma continua la giocata, non si ferma. Per noi è importantissimo”. La fiducia nei suoi confronti è massima: confermiamolo per il momento, anche se il prossimo avversario dei felsinei sarà l’Inter.

Proseguiamo con Adrien Rabiot, tra i peggiori in campo nel match pareggiato contro l’Atalanta. Massimiliano Allegri lo considera un titolare inamovibile ma il francese, nelle ultime settimane, ha abbassato i giri del proprio motore. L’unica rete l’ha piazzata il 20 agosto al debutto. In seguito sono arrivati sì due passaggi vincenti ma anche 4 ammonizioni e diverse prestazioni anonime. Possiamo provare a scambiarlo: Lewis Ferguson rappresenta un’opzione intrigante, occhio inoltre a Tommaso Baldanzi e a Lazar Samardzic.

Fantacalcio, tengo o scambio? Cosa fare con questi 5 giocatori

Anche Gabriel Strefezza sta vivendo un periodo di appannamento, causato dal fatto che il tecnico Roberto D’Aversa gli chiede di spendersi molto nella fase difensiva e di riconquista del pallone. Compito che il capitano svolge in maniera diligente ma che, in maniera inevitabile, gli fa perdere lucidità in fase di rifinitura e finalizzazione (solo un gol in 7 gare). Diamogli ancora una chance: se il trend resta lo stesso, prendiamo in considerazione di fare a meno di lui.

La lista comprende pure Antonio Candreva, fermo alle due reti rifilate alla Roma nella prima partita di campionato. L’ex Sampdoria è sempre nel vivo del gioco ma i granata sono in netta regressione e faticano a concretizzare la mole di gioco creata. La sua presenza contro il Monza, inoltre, è in dubbio (è reduce da un edema all’adduttore destro). Scambiarlo con Andrea Colpani non rappresenta affatto una cattiva idea.

Chiudiamo con Mario Pasalic, scivolato indietro nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini dopo l’exploit di Charles De Ketelaere. Il croato fin qui è stato impiegato per un totale di 179 minuti, riuscendo comunque a trovare la via della rete (al Cagliari). Se lo avete in rosa, cedetelo: l’Atalanta sta progressivamente voltando pagina.