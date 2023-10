Fantacalcio, hanno il morale alle stelle: i 5 giocatori da schierare nel fine settimana

Alla ripresa del campionato manca poco. Diamo fiducia a questi 5 calciatori: hanno il morale alle stelle e possono regalare bonus.

Il campionato è ancora fermo a causa delle Coppe Europee ma alla ripresa manca poco: l’ottava giornata verrà infatti aperta venerdì alle ore 18.30 dalla sfida Empoli-Udinese a cui farà seguito, alle 20.45, Lecce-Sassuolo. Diverse le decisioni che i fantallenatori dovranno prendere nel tempo ancora a disposizione: in questo articolo parliamo di 5 giocatori che, per diversi motivi, hanno il morale alle stelle e che quindi possono regalare bonus da un momento all’altro in questo fine settimana.

Partiamo da Davide Pinamonti, autore fin qui di 4 gol in 7 presenze. Nelle ultime due gare (Inter e Monza) è rimasto a secco tuttavia il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, come confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sta valutando in maniera concreta l’idea di convocarlo in occasione delle sfide di qualificazione all’Europeo d2024 che si terranno ad ottobre. Proverà quindi in tutti i modi a sbloccarsi e a prendersi le luci della ribalta: i giallorossi sono avvertiti, voi prendete nota.

Proseguiamo con Matias Soulé, la cui scelta di lasciare la Juventus e trasferirsi al Frosinone si sta rivelando la più azzeccata possibile. L’argentino è un titolare inamovibile nello scacchiera tattico di Eusebio Di Francesco: 5 apparizioni complessive (tutte dal primo minuto) “condite” da un gol ed un assist. La sua crescita prosegue, con la Juventus che sta già pensando di rinnovargli il contratto. La difesa del Verona rischia di avere più di una difficoltà nel contenere il suo estro.

Fantacalcio, hanno il morale a mille: schierate questi 5 giocatori

Ottimo anche il rendimento di Bryan Cristante, tra i pochi a brillare nella Roma in questo primo scorcio della stagione e finito a sorpresa nel mirino dell’Al-Nassr che proverà a prenderlo già a gennaio. Il 28enne difende, recupera palla, imposta e finalizza: a bilancio 2 centri e 3 passaggi vincenti in 7 gare. Un bilancio ottimo che l’ex Milan, nella trasferta sul campo del Cagliari, proverà a migliorare ulteriormente. Se lo avete, schieratelo ad occhi chiusi: è “on fire”.

La lista comprende pure il nome di Lorenzo Colombo, reduce dalla rete che ha consentito al Monza di battere il Sassuolo nell’ultimo turno. Il 21enne ci ha messo qualche settimana per ambientarsi nella formazione brianzola ma ora è pronto a rivestire un ruolo di primo piano. Raffaele Palladino crede ciecamente nelle sue capacità: il bis è quindi possibile. Chiudiamo con Morten Frendrup, tra le principali rivelazioni della stagione. Del Genoa si parla soprattutto di Mateo Retegui e di Albert Gudmundsson ma in realtà pure il danese sta giocando piuttosto bene: 3 assist in 7 gare, di cui 2 consecutivi tra Udinese e Roma. Lo aspetta il Milan: match complicato ma dategli comunque una chance.