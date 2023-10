Mondiali 2030, ora è ufficiale: torneo in sei nazioni, ecco i dettagli

Il Mondiale del 2030 è stato assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco ma bisogna anche registrare un’altra novità importante.

Dopo il weekend, questi giorni sono contraddistinti dal secondo turno della fase a gironi della Champions League. La giornata di ieri sera è stata in chiaroscuro, considerando che ha visto la vittoria dell’Inter contro il Benfica ed il ko del Napoli contro il Real Madrid. Tuttavia, al netto della sconfitta, il team partenopeo ha fornito un’ottima prestazione contro i ‘Blancos’ dell’ex Carlo Ancelotti.

Stasera, invece, andranno in scena il Milan di Stefano Pioli e la Lazio di Maurizio Sarri. I rossoneri, infatti, giocheranno al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund, mentre il team capitolino giocherà in Scozia contro il Celtic. Tuttavia, in attesa delle due sfide di questa sera, il pomeriggio di oggi è stato contraddistinto dalla notizia che riguarda i Mondiali del 2030.

La FIFA, tramite un comunicato, ha infatti ufficializzato l’assegnazione della massima competizione per le nazionali a Spagna, Portogallo e Marocco. Queste ultime, di fatto, avevano presentato una candidatura congiunta, riuscendo a vincere unanimemente la selezione per organizzare il Mondiale. Tuttavia, proprio in tale occasione, bisogna registrare un’altra importante novità.

Mondiale 2030 assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco: ma tre gare si giocheranno in Sudamerica, ecco tutti i dettagli

In occasione del Centenario del primo Mondiale disputato, ovvero quello che si tenne nel 1930 in Uruguay, la cerimonia inaugurale della massima competizione per le nazionali si svolgerà proprio nel paese sudamericano, esattamente a Montevideo.

Tuttavia, oltre alla cerimonia inaugurale, in tre paesi del Sudamerica, cioé Argentina, Uruguay e Paraguay, si giocheranno anche tre partite. Quello del 2030, quindi, sarà un Mondiale che abbraccerà la bellezza di tre continenti, diventando di fatto l’edizione più ‘allargata’ dell’intera storia del calcio.

Con l’assegnazione a Spagna, Portogallo e Marocco, di fatto, il Mondiale tornerà nell’Europa Occidentale dopo la bellezza di 24 anni, ovvero dall’edizione del 2006 vinta proprio dall’Italia guidata da Marcello Lippi. Proprio noi italiani, nel frattempo, speriamo che la nostra Nazionale ritorni a disputare un Mondiale già a partire dall’edizione del 2026 che si terrà in ben tre paesi: Canada, Stati Uniti e Messico.